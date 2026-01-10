Obiecte aparent banale care îți pot crea probleme la controalele de securitate din aeroporturi 

Cei mai mulți pasageri se gândesc la controalele de securitate ca la un filtru care vizează arme sau obiecte periculoase. În practică, confiscările apar frecvent din cauza unor lucruri aparent obișnuite: cosmetice, gustări, baterii, unelte mici sau suveniruri. Deși regulile diferă de la o zonă la alta, principalele „capcane” se repetă, iar motivele țin de standardele de securitate aplicate în aeroporturi.

La punctele de control, personalul trebuie să identifice rapid ce se află în bagaje și să evalueze dacă obiectele se încadrează în restricții. Unele lucruri arată „neclar” pe scaner, altele intră în categoria lichidelor sau gelurilor, iar unele sunt permise doar în bagajul de cabină ori doar în cel de cală.

Situația este complicată și de faptul că, în Uniunea Europeană, regulile privind lichidele nu sunt aplicate uniform în toate aeroporturile, în funcție de tipul de echipamente de securitate folosite, ceea ce poate duce la controale suplimentare sau la reținerea unor obiecte considerate banale de pasageri.

O sursă constantă de confuzie este mâncarea. Administrația americană TSA explică că alimentele lichide sau tip gel peste 3,4 oz (aprox. 100 ml) nu sunt permise în bagajul de cabină și ar trebui puse în bagajul de cală, când este posibil.

În această zonă intră produse „banale”, care se întind sau se pot turna: unt de arahide, iaurt, hummus, sosuri, gemuri sau creme tartinabile. Tocmai pentru că sunt considerate lichide ori geluri în sensul regulilor de control, pot declanșa verificări suplimentare sau confiscare dacă depășesc limita.

În SUA, TSA precizează că substanțele tip pulbere din bagajul de cabină, peste 350 ml/12 oz, pot necesita screening suplimentar la punctul de control. De aici apar situații cu:

pudră proteică, lapte praf, cacao;

cosmetice pudră în recipiente mari;

săruri de baie sau alte pulberi ambalate.

Chiar și când sunt permise, pot fi cerute la tavă separat și pot prelungi procesul de verificare.

Electronicele sunt la ordinea zilei, însă bateriile sunt tratate cu atenție, din motive de siguranță. Ghidurile IATA pentru pasageri menționează că bateriile de rezervă trebuie protejate individual împotriva scurtcircuitului (de exemplu, prin ambalajul original sau izolarea contactelor) și, în mod obișnuit, sunt restricționate la bagajul de cabină.

Tot IATA atrage atenția asupra bagajelor „smart”: bagajele cu baterii care nu pot fi scoase și care depășesc anumite praguri sunt interzise, iar când bagajul ajunge la cală, bateria trebuie, de regulă, îndepărtată și păstrată la cabină. În practică, un troler cu baterie integrată poate duce la discuții la check-in și la control.

Multe obiecte folosite în mod normal la birou sau în vacanțe reprezintă un risc în cabină. Autoritatea aeronautică din Marea Britanie enumeră explicit restricțiile pentru articole care pot fi interzise în bagajul de mână sau care necesită aprobarea companiei.

De asemenea, unele aeroporturi britanice includ pe listele de obiecte interzise sau problematice elemente precum tirbușoane, lame, bricege tip multi-tool, șurubelnițe ori alte unelte. Astfel de lucruri ajung des în bagaj „din obișnuință”: o forfecuță, un tirbușon, un set de unelte pentru bicicletă.

Suvenirurile cu lichid sunt un caz clasic. De exemplu, TSA are o pagină dedicată globurilor cu zăpadă și arată că acestea intră sub regulile pentru lichide, fiind acceptate la cabină doar dacă se încadrează în limita de volum.

Cadourile împachetate pot complica fluxul de control. TSA recomandă evitarea ambalării în hârtie, deoarece pachetele pot fi deschise la verificare dacă nu pot fi identificate clar la scanare.