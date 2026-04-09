Tot ce trebuie să știi înainte să construiești un garaj în curte. Amenzile ajung la 10.000 de lei în cazul celor care nu respectă legea

Construirea unui garaj în curte pare, la prima vedere, o lucrare simplă, însă un astfel de proiect nu poate fi plus în aplicare fără anumiți pași legali, la fel ca în cazul unei case. Există însă și excepții, în funcție de materiale, structură și modul de amplasare. Conform Legii nr. 50/1991, construirea unui garaj necesită acordul autorităților locale.

Mulți proprietari cred că un garaj poate fi ridicat fără acordul primăriei, considerând că structura ușoară nu impune formalități. În realitate, garajul este, în cele mai multe cazuri, o construcție cu caracter permanent, intrând astfel sub incidența legislației privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Autorizația de construcție este necesară dacă garajul:

este o construcție fixă (din beton, cărămidă, BCA sau structură metalică ancorată permanent);

are fundație;

este lipit de casă sau construit separat, dar permanent;

modifică ireversibil terenul sau regimul de ocupare al acestuia.

În astfel de cazuri, proprietarul este obligat să obțină un certificat de urbanism, un proiect tehnic realizat de un specialist și autorizația de construire de la primărie. Fără aceste documente, construcția este ilegală și poate atrage sancțiuni.

Conform Art. 10 (p2) din Legea 50/29 iulie 1991, anumite tipuri de construcții nu necesită autorizație.

„Se pot executa fără autorizație de construire […] care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice”.

Astfel, poți construi fără autorizație dacă garajul:

este o construcție provizorie, tip copertină, carport sau pergolă;

nu are fundație;

poate fi demontat rapid;

nu este racordat la utilități (apă, canalizare, gaze), fiind permisă doar conectarea la electricitate.

Orice modificare ireversibilă a terenului, inclusiv realizarea unei fundații, obligă la obținerea autorizației.

Indiferent dacă garajul este autorizat sau provizoriu, trebuie respectate regulile tehnice și urbanistice. Distanța față de vecini trebuie să fie de cel puțin un metru, regimul de înălțime trebuie să respecte Planul Urbanistic General, iar procentul de ocupare a terenului să nu depășească 20-30%. Aspectul și integrarea în zonă trebuie să respecte restricțiile de design, mai ales în arii protejate sau cu reglementări speciale.

Pe scurt, un garaj tip pergolă, cu stâlpi din lemn sau metal și acoperiș simplu din policarbonat sau tablă, demontabil, nu necesită autorizație. Chiar dacă îl închizi pe laterale cu OSB, dacă se poate demonta, nu intră sub autorizare.

Ridicarea unui garaj fără autorizație poate atrage sancțiuni serioase. Proprietarul riscă amenzi de până la 100.000 de lei și este obligat fie să legalizeze construcția prin obținerea documentației necesare, fie să o demoleze complet. În plus, construcția ilegală poate genera conflicte cu vecinii sau cu primăria, complicând situația juridică a proprietarului.