Un român stabilit în Marea Britanie a tulburat o comunitate întreagă cu decizia sa: Ar trebui să îi fie rușine 

Un român stabilit în Marea Britanie a tulburat o comunitate întreagă cu decizia sa: Ar trebui să îi fie rușine Case. Sursa foto: Freepik
Un român stabilit în Marea Britanie se află în conflict cu vecinii săi, după ce a construit un garaj de mari dimensiuni fără autorizație. Construcția metalică a fost ridicată lângă locuința sa din Borehamwood, iar autoritățile locale au decis demolarea acesteia. Totuși, proprietarul refuză să respecte măsura dispusă, potrivit Daily Mail.

Românul refuză să demoleze garajul

Casa lui Daniel Toma, în vârstă de 41 de ani, se află la capătul unui rând de locuințe de pe o stradă din suburbia Borehamwood, comitatul Hertfordshire. Lângă casă, el a construit un garaj de mari dimensiuni. Construcția, de culoare verde închis, are porți electrice înalte și garduri, măsoară 3,4 metri înălțime și peste șapte metri lățime și depășește gardurile vii din apropiere.

Vecinii susțin că noua construcție le-a afectat priveliștea. În plus, românul ar fi ridicat garajul fără să obțină autorizație de la Consiliul Hertsmere. Deși autoritățile i-au cerut să demoleze garajul din tablă, românul a refuzat să respecte decizia. El susține că are nevoie de spațiu pentru a-și ține ambulanțele.

Daily Mail a discutat cu omul de afaceri român, care a declarat: „Nu îl voi îndepărta. Oamenii din zonă nu au o problemă cu el.”

Vecinii sunt revoltați

Jurnaliștii britanici afirmă că, după ce au discutat cu vecinii lui Daniel Toma, au constatat o nemulțumire puternică și chiar furie la adresa acestuia. Peter Loughlin, în vârstă de 74 de ani, a declarat că noua construcție i-a blocat complet vederea.

„Este o rușine absolută. Ar trebui să îi fie rușine. Mi-a distrus priveliștea. Locuiesc aici de 30 de ani și îmi distruge viața. Nu mai pot vedea afară cum trebuie. Dacă stau pe scaun și mă uit pe fereastră, văd o mare construcție verde. Este oribil”, a explicat acesta.

Un alt vecin, Martin Suiter, în vârstă de 44 de ani, a spus că această situație durează de mai multe luni. „A apărut din senin. Toți ne opunem. I-am spus tipului că este revoltător. Nu le pasă. Dacă toată lumea ar avea voie să facă asta, cum ar arăta străzile? Ar fi haos total”, a afirmat acesta.

Cât a costat garajul construit de român

Mai mulți locuitori au depus plângeri. Unii dintre ei se tem că valoarea proprietăților lor, estimată la aproximativ 350.000 de lire sterline, ar putea scădea considerabil. Inspectoratul de Planificare a pus la îndoială necesitatea unui garaj cu asemenea dimensiuni și design pentru o locuință familială.

Daniel Toma, proprietar al unei firme de ambulanță care transportă „pacienți cu probleme de sănătate mintală” și „tineri vulnerabili” și asigură transport pentru „prezentări în instanță”, a construit garajul la locuința sa evaluată la 600.000 de lire sterline fără să obțină aprobarea Consiliului Hertsmere.

