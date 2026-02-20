Ce obligații ai ca proprietar de animal de companie. Nerespectarea regulilor aduce amenzi

Deținerea unui animal de companie implică obligații clare, stabilite prin lege. Actele normative privind protecția animalelor prevăd că proprietarii trebuie să asigure condiții corespunzătoare de adăpostire, hrană, îngrijire și protecție, precum și respectarea regulilor sanitar-veterinare, astfel încât bunăstarea animalului să fie garantată.

Pentru câini, obligațiile sunt detaliate prin normele ANSVSA referitoare la identificare și înregistrare. Regulile stabilesc că un câine se identifică exclusiv prin microcip, în maximum 90 de zile de la naștere, iar microciparea trebuie făcută înainte de vânzare, donație ori scoaterea animalului în spații publice.

Tot aceste norme prevăd că, pe teritoriul României, câinii circulă doar identificați și înregistrați potrivit regulilor și însoțiți de carnet de sănătate. În practică, asta înseamnă că proprietarul are responsabilitatea să ajungă la medicul veterinar, să obțină documentele necesare și să se asigure că datele sunt introduse în registrul electronic (RECS), operat prin sistemul stabilit de norme.

Un set important de obligații ține de prevenție și sănătate publică, în special vaccinarea antirabică. Ordinul ANSVSA nr. 2.263/2025 precizează că vaccinarea profilactică antirabică a animalelor de companie este obligatorie, iar imunizarea trebuie realizată cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite de normele sanitar-veterinare.

Același act stabilește repere clare: câinii cu stăpân, după vârsta de 3 luni, trebuie imunizați cel târziu la 24 de luni de la vaccinarea anterioară (în ultima lună de imunitate vaccinală), iar pisicile trebuie imunizate cel târziu la 12 luni de la vaccinarea anterioară. Ordinul menționează și obligația proprietarului de a deține carnetul de sănătate cu vaccinările antirabice completate.

Pentru anumite rase, legislația introduce cerințe suplimentare. OUG nr. 55/2002 definește categoria câinilor periculoși, precum și categoria câinilor agresivi, iar apoi stabilește obligații concrete pentru deținători.

Proprietarii câinilor încadrați la categoria „periculoși” au obligația să depună la poliție documente și o declarație pe propria răspundere care include, printre altele, numărul de identificare, dovada vaccinării antirabice și a rapelurilor, iar pentru o parte din categorie și existența unei asigurări de răspundere civilă pentru pagube. Actul prevede și obligația de a anunța poliția în 48 de ore în caz de pierdere ori moarte a câinelui, precum și la schimbarea adresei.

În spațiul public, regulile sunt stricte: pentru câinii din categoria I, accesul în localuri și în transportul public este interzis, iar pe drumurile publice și pe căile de acces este permis doar cu botniță și ținuți în zgardă și lesă ori ham. Pentru câinii din categoria II și câinii cu potențial agresiv, accesul în spații publice este permis doar cu botniță și în lesă, cu excepțiile prevăzute de act.

Dincolo de obligațiile sanitar-veterinare și de conduită, proprietarul are și o răspundere civilă pentru pagubele produse de animal. Codul civil prevede că proprietarul sau persoana care are animalul în grijă răspunde pentru prejudiciul cauzat, chiar și atunci când animalul a scăpat de sub supraveghere.

Această regulă se aplică frecvent în situații precum mușcături, distrugeri de bunuri ori accidente provocate de animal, iar proprietarul trebuie să ia măsuri reale de control și supraveghere, adaptate comportamentului și taliei animalului.

Legea 205/2004 interzice aplicarea de rele tratamente și cruzimi. Textul include exemple, de la supunerea la eforturi inutile și neasigurarea condițiilor minime, până la abandonarea unui animal care depinde de îngrijirea omului.

În plus, deținătorul are obligația să îngrijească și să trateze corespunzător un animal bolnav sau rănit.