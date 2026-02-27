Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari

Un sat părăsit din Cantabria, situat la doar 10 kilometri de Potes, a fost pus în vânzare pentru 380.000 de euro. Localitatea include zece case și se întinde pe 3.000 de metri pătrați. Deși nelocuit de două decenii, satul păstrează farmecul arhitecturii tradiționale, oferind o oportunitate unică celor care vor să îl readucă la viață sau să creeze un loc liniștit la țară, arată as.com.

Situat în Parcul Național Picos de Europa, Porcieda aparține municipalității Vega de Liébana și este considerat unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură populară din regiune.

Satul, nelocuit de aproximativ 20 de ani, găzduiește zece locuințe semidărâmate, împărțite pe 12 parcele cu suprafețe între 48 și 176 de metri pătrați. Cea mai bine păstrată clădire este capela Fecioarei Maria, care păstrează farmecul arhitecturii de odinioară și reprezintă un punct de referință pentru întreaga localitate.

Satul este listat pe portalul imobiliar The Sibarist și este prezentat ca „ideal pentru restaurare și includere în programele de Dezvoltare Rurală, promovând obiective de mediu, sociale, productive și culturale”.

Porcieda dispune și de 387 de metri pătrați de teren urban neconstruit, oferind oportunitatea construirii unor clădiri moderne. În trecut, localitatea fusese scoasă la vânzare pentru 1,5 milioane de euro.

Porcieda are o istorie aparte: a fost fondat în perioada Războiului Civil Spaniol, iar în anii ’60 a devenit celebru pentru un presupus incident de observare a unui OZN.

În Spania, tot mai mulți oameni aleg să cumpere și să reabiliteze sate abandonate, readucându-le la viață. În Galicia, Castilla y León, Asturias și alte regiuni apar tot mai multe proiecte care transformă aceste așezări în destinații turistice sau în locuințe pentru cei care caută liniștea vieții la țară.

Exemplele recente arată clar această tendință: în satul Tronchón, un cuplu de români s-a mutat împreună cu familia și a deschis singurul bar al localității. Și în Serbia există inițiative similare, statul oferind subvenții de până la 13.000 de euro pentru achiziția unei case la țară, încurajând astfel revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural.