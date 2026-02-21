Plaja unui mic sat din Europa atrage tot mai mulți turiști. A întrecut Rhodos și Ibiza

Un mic sat de pe țărmul Regatului Unit atrage atenția specialiștilor în turism după ce plaja sa a fost inclusă în topul celor mai apreciate din Europa. Deși se află într-o zonă mai puțin promovată comparativ cu destinațiile mediteraneene celebre, locul a reușit să depășească în clasamente plaje renumite din Rhodos și Ibiza, potrivit publicației Express. Distincția vine în urma unei analize realizate pe baza recenziilor lăsate de turiști, ceea ce reflectă experiențele reale ale vizitatorilor.

Plaja, care se întinde pe aproximativ 13 kilometri, este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și pentru colonia de foci care trăiește aici. Amplasată într-una dintre cele mai apreciate zone naturale ale Angliei, întinderea de nisip oferă priveliști largi asupra coastei și un cadru sălbatic, apreciat de iubitorii de natură.

Topul în care a fost inclusă plaja britanică a fost realizat de platforma de turism TripAdvisor, care a analizat recenziile și evaluările lăsate de utilizatori. Lista „Travellers’ Choice: Best of the Best beaches” pentru 2026 reunește plaje considerate remarcabile la nivel european, iar această destinație de pe coasta Angliei a ocupat poziția a 13-a.

Clasamentul este construit exclusiv pe baza impresiilor turiștilor, astfel că ierarhia reflectă percepția publicului larg. În mod surprinzător pentru mulți, plaja din Norfolk a reușit să devanseze destinații consacrate pentru vacanțele de vară, recunoscute pentru apele lor limpezi și clima însorită. Este vorba despre Horsey Gap, situată între micile localități Eccles-on-Sea și Winterton-on-Sea. În apropiere se află satul de coastă Horsey, care a devenit tot mai căutat de cei care își doresc liniște și peisaje naturale nealterate.

„Plaja Horsey este foarte deschisă și minunat de calmă, cu întinderi lungi de nisip curat, perfecte pentru plimbări”, scrie site-ul web despre această plajă din Marea Britanie.

Dincolo de întinderea generoasă de nisip, satul Horsey este cunoscut și pentru moara sa istorică, aflată în administrarea National Trust. Acest obiectiv adaugă un plus de farmec zonei, completând experiența celor care ajung aici pentru natură și relaxare.

Plaja nu este la prima recunoaștere de acest fel. În anul precedent, publicația The Telegraph a desemnat-o cea mai bună plajă de vizitat din Regatul Unit. Atât localnicii, cât și turiștii au lăudat constant frumusețea locului și atmosfera liniștită.

Prezența coloniilor de foci reprezintă una dintre principalele atracții. Vizitatorii pot observa animalele în habitatul lor natural, iar voluntarii se asigură că acestea sunt protejate și că interacțiunea cu turiștii rămâne una responsabilă.

Impresiile celor care au ajuns la Horsey Gap confirmă aprecierea primită în clasamente. Un turist a descris experiența astfel: „Sute de foci; este cu adevărat o priveliște de admirat. Se pare că puii stau 8 săptămâni cu mama lor, apoi trebuie să se descurce singuri. Voluntarii minunați se asigură că sunt supravegheați și admirați, dar lăsați în pace. Am stat nu prea departe, în idilicul Ruston Reaches, și ne-am bucurat de multe plaje și de o faună sălbatică bogată!”.

Chiar dacă nu a intrat în primele zece poziții ale clasamentului european, plaja s-a situat înaintea unor destinații extrem de populare, precum Cala Comte din Ibiza, Tsambika Beach din Rhodos sau Cala Mariolu din Sardinia. Performanța arată că preferințele turiștilor pot înclina spre locuri mai puțin aglomerate, unde natura rămâne principalul punct de atracție.

Astfel, micul sat de pe coasta Norfolkului demonstrează că frumusețea autentică și experiențele oferite de peisajele sălbatice pot rivaliza cu cele mai celebre plaje ale Europei.