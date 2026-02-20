Proiect de lege pentru interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, depus în Parlament 

Deputatul PUSL Ștefan Alexandru Băișanu a depus în Parlament un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Prin acest demers, România s-ar alinia altor state care au aplicat sau analizează această măsură.

Deputatul PUSL a depus un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor cu vârste sub 16 ani la rețelele de socializare. Demersul readuce în atenția publică tema siguranței minorilor în mediul online, una dintre problemele frecvent invocate în dezbaterile despre impactul platformelor digitale asupra copiilor.

Inițiativa legislativă apare, în același timp, pe fondul unei situații îngrijorătoare. În paralel cu disputele politice, România înregistrează o creștere a violenței juvenile, a consumului de droguri în rândul minorilor și a faptelor antisociale. În mai multe cazuri analizate de autorități, mediul online a avut un rol în declanșarea sau amplificarea acestor comportamente.

Proiectul de lege stabilește un cadru normativ care limitează accesul minorilor sub 16 ani la platformele de socializare, prin introducerea unor mecanisme obligatorii de verificare a vârstei. Textul prevede și sancțiuni pentru furnizorii de servicii digitale care nu respectă aceste reguli, accentuând responsabilitatea companiilor din domeniul tehnologic.

De asemenea, inițiativa evidențiază rolul părinților și al tutorilor legali în supravegherea activității online a copiilor și subliniază necesitatea unei colaborări între stat, familie și mediul digital pentru protejarea minorilor.

În contextul discuțiilor privind reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale, premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu susține această direcție. Declarația sa a venit după ce Raed Arafat a readus în discuție, la finalul lunii ianuarie, necesitatea unor măsuri ferme de protejare a copiilor în mediul digital.

„Este greu, cred, ca astăzi să se ia o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune... Având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul, atâta cât este posibil”, afirma acesta, la începutul lunii februarie.

La acel moment, șeful Executivului a explicat de ce o astfel de măsură ar fi greu de implementat: „Mi-e greu să cred că am putea să venim cu astfel de interdicții, pentru că, v-am spus, trebuie gândite niște lucruri pe care chiar să le poți pune în practică. Este greu doar să iei o măsură, dar care, dacă n-o poți pune în practică, din punctul meu de vedere, mai bine nu o iei, pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile”.

La nivel internațional, Australia a adoptat deja măsuri care prevăd verificarea strictă a vârstei pentru accesul pe anumite platforme digitale, în încercarea de a limita utilizarea acestora de către copii.

La nivel european, state precum Spania, Grecia, Marea Britanie, Slovenia și Franța discută înăsprirea legislației, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul timpului petrecut în fața ecranelor asupra dezvoltării și sănătății mintale a copiilor.