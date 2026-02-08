Cehia analizează interdicția pentru minori pe rețelele sociale, după exemplul Australiei

Prim-ministrul ceh Andrej Babis și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului larețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, potrivit agenției dpa. „Sunt de acord”, a declarat miliardarul în vârstă de 71 de ani, într-un video postat pe Facebook. „Trebuie să ne protejăm copiii”, a adăugat el.

Mai multe țări europene analizează măsuri similare, după ce Australia a introdus, la sfârșitul anului trecut, interdicția pentru minori de a folosi rețelele sociale. Începând din 2025, copiii și adolescenții sub 16 ani din Australia nu mai au voie să își creeze propriile conturi de socializare, măsura fiind menită să îi protejeze de riscuri precum hărțuirea online, consumul problematic sau conținutul tulburător.

În Franța, Adunarea Națională a votat recent pentru interzicerea rețelelor sociale pentru copiii și adolescenții sub 15 ani, propunerea urmând să fie analizată și de Senat, camera superioară a parlamentului francez.

Potrivit ministrului Industriei, Karel Havlicek, guvernul ceh intenționează să ia o decizie finală cel târziu până la sfârșitul acestui an. Ministrul Sporturilor, Boris Stastny, a transmis pe platforma X că este preferabil ca cei mici să practice sporturi și să petreacă timp în aer liber, la locul de joacă, în loc să stea în fața telefonului sau a calculatorului.

Din decembrie, la Praga, guvernează o coaliție formată din partidul populist de dreapta ANO (DA) al lui Babis și două partide de extremă dreapta. Criticii au atras atenția asupra posibilelor restricții privind drepturile fundamentale și asupra amenințării la adresa vieții private, în contextul impunerii unor limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale.