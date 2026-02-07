Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general

Alexandru Găină, arestat recent pentru trafic de droguri (cocaină) este o beizadea penală care a distrus multe vieți. Prins de polițiști, cercetat de procurori de mai multe ori, cu puțin timp petrecut în închisoare pentru mai multe fapte grave, Găină a scăpat vreme de peste 30 de ani.

În dosarul în care a fost achitat în mai 2025, procurorul nu a găsit probe că Alexandru Găină a comis un asasinat la comandă. O să prezint și argumentele pentru care instanța nu a crezut că Alexandru Găină, fiu de ofițer de informații în MAI, a comis asasinatul din urmă cu 28 ani.

În anii 90, când scriam despre gașca de hoți de mașini de lux, condusă de Radu Bolgiu, nu mă gândeam că voi relata și peste 32 de ani despre unul dintre ei. Din această gașcă de tineri, cu vârste între 19 și 21 de ani făcea parte și Alexandru Găină, mâna dreaptă a lui Bolgiu. Acum, la 51 de ani, Găină este iar arestat pentru trafic de droguri și tragere de focuri de armă în polițiști, când a fost prins în zona Snagov.

„Băieții de oraș” din anii 90, cu vârste trecute puțin peste 20 de ani, s-au ținut de furturi și în prima parte a anilor 2000. Erau prinși, dar scăpau destul de repede. Polițiștii mai nervoși, sursele noastre, ne-au împărtășit că gașca lui Bolgiu era sub umbrela de protecție a doi șefi mari din sistemul de informații.

În anul 1998, a avut loc asasinarea unui mare interlop din București. Mihai Ionescu a fost executat cu focuri de armă în mașina sa, chiar în fața vilei în care locuia, în zona Calea Moșilor. În acea perioadă, în anchetă nu s-a vehiculat numele lui Alexandru Găină sau al altui membru din gruparea Bolgiu. Bomba avea să vină în 2016.

Cu furturile, „băieții de oraș” s-au descurcat, dar accidentele cu autoturisme puternice le-a pus capac. Radu Bolgiu, fiul unui ofițer de informații de la SRI, a fost la un pas de moarte. Medicii l-au salvat cu greu și ni s-a spus că i s-a implantat în cap o plăcuță metalică. Că nu va mai fi capabil de nimic, dar va trăi.

La fel ca în cazul lui Mario Iorgulescu, tânărul Bolgiu a fost transferat la o clinică din străinătate. Băiatul-legumă, poreclit Robocap, și-a revenit însă, fiindcă, în decembrie 2023, presa spaniolă l-a menționat într-un mare scandal din fața unui club, incident cu focuri de armă și arestări. Bolgiu și câțiva tineri au fost surprinși când vroiau să fureo mașină. Polițiștii spanioli l-au împușcat pe Radu Bolgiu care a intrat în comă. Informațiile ulterioare despre el au fost că e semiparalizat, că a avut loc și un proces în Spania, dar care nu s-a soldat cu încarcerarea lui.

Tot un accident de mașină, l-a trimis după gratii, pentru puțin timp, și pe Alexandru Găină, fiul unui colonel de la unitatea de informații a MAI, cunoscută sub numele de „doi și un sfert”, fost ofițer de Securitate pe spațiul extern, probabil DIE. Peste ani, tatăl avea să devină general al MAI. Cu câțiva ani în urmă seniorul a decedat.

Fărădelegile lui Găină. De la furtul de mașini la schilodirea unei tinere

Pe 9 noiembrie 2000, o tânără de 25 de ani, fiica unui subofițer din Constanța, angajat al Ministerului de Interne, a fost luată de acasă cu mașina de Alexandru Găină. În zona Nicolae Bălcescu - Crucea, din cauza vitezei (146 de km/h potrivit raportului de expertiză), Găina a pierdut controlul volanului. După ce a lovit un copac, bolidul de lux s-a răsturnat de mai multe ori pe câmp.

Ce a urmat și a fost consemnat în declarațiile de martori este teribil.

Tânărul Alexandru Găină (25 de ani) a ieșit din mașina care luase foc și spune că a încercat să o stingă aruncând pământ peste ea. Așa a fost surprins de un șofer de tir turc, care a oprit când a văzut accidentul. L-a întrebat pe Găină dacă mai e cineva în autoturism, iar acesta i-a spus că NU. După apariția și altor martori, care au primit același răspuns, cineva a văzut fata din mașină.

Alexandru Găină a susținut initial că fata conducea. Expertizele au dovedit contrariul, la fel și martorii.

Ancheta a început abia după 5 luni de la eveniment, în urma scandalului pe care l-am declanșat în presă fiindcă aflaserăm, pe surse, despre tragicul eveniment și cine e autorul. Sora fetei a acceptat să dea declarații, iar tatăl lor, polițist, a adresat ministrului de Interne o scrisoare deschisă, reclamând că fiul colonelului e protejat de cunoștințele tatălui. La scurt timp, pe 20 martie 2021, Alexandru Găină a fost arestat.

Cu avocați puternici, cu procurori permisivi, a început dansul prin instanțe. Recuzări de judecători, strămutări, toate menite să-i reducă din pedeapsă tânărului care a schilodit pe viață o fată.

Magistrații constănțeni l-au condamnat la 3 ani și 6 luni plus o sumă mare de bani drept despăgubire. Procesul a fost strămutat la Huși, pe motiv că judecatorii constănțeni sunt incompetenți. Aici, după un singur termen, instanța la condamnat pe Alexandru Găină la un an și două luni, pe care deja îi executase, și a fost pus în libertate. În anul 2002, Alexandru Găină se dădea iar cu mașinile pe șosele.

La 27 de ani, Găină a trecut la traficul de droguri

Când era în pușcărie, în 2001, Găină a scăpat de o altă condamnare. El și gașca lui Bolgiu fuseseră trimiși în judecată într-un dosar întocmit de polițiștii Secției 8 din București, acuzați de implicare în furtul a 18 maşini şi în spargeri de locuinţe. Faptele datând din perioada 1991-1994, instanţa Judecătoriei Sectorului 2 a constatat că intervenise prescripţia.

În aceeași perioadă, pe rolul Tribunalului București se judeca un alt dosar în care Alexandru Găină era acuzat că a violat o fată în Pădurea Snagov. Au apărut și acolo vicii de procedură, probe incomplete, arestatul Găină nu a fost adus din penitenciar la ședințele completului. A scăpat, într-un final.

Dar părea că nimic nu poate să-l potolească pe fiul șefului de la „doi și un sfert”. În noiembrie 2002, Alexandru Găină a fost arestat după ce a fost prins într-un hotel din Sinaia prizand cocaină. Închiriase camera pe un nume fals, pentru că era căutat de polițiștii de la SIAS, care îl suspectau de furtul unor autoturisme de lux. Nu era singur, ci cu un grup.

La perchezițiile care au urmat, polițiștii au găsit droguri și muniție. Găină a fost condamnat la 14 ani în prima instanță, dar imediat avocații săi au contestat hotărârea. Nu știu cât a efectuat din pedeapsă, probabil că nu mult, fiindcă de obicei el a executat de fiecare dată mult mai puțin din pedeapsă decât ar fi trebuit, datorită influenței exercitată de tatăl său.

În episodul următor am să prezint argumentele pentru care instanța nu a crezut că Alexandru Găină a comis asasinatul la comandă din 1998.