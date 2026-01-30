Mario Iorgulescu a găsit apărarea perfectă: Eu nu sunt apt de pușcărie, că sunt nebun

Ultimele săptămâni au fost extrem de tumultoase pentru Mario Iorgulescu. Ultima sa apariție publică pare să fie mai mult una de strategie în care explică faptul că nu e apt de închisoare.

După ultimele apariții care au stârnit foarte multe controverse, fiul fostului președinte al LPF pare disperat. Nu de alta, dar îi este teamă să nu ajungă după gratii. Drept urmare a avut o nouă intervenție publică în care a explicat că nu poate fi închis. Motivul este acela că nu ar fi apt din punct de vedere psihic să execute o pedeapsă privativă de libertate.

”Nici nu poți să spui că sunt apt de pușcărie că nu sunt apt de pușcărie. Eu nu sunt normal, eu nu sunt normal și nici nu sunt apt de pușcărie”, a spus Mario Iorgulescu.

Acesta a continuat pledoaria și a explicat faptul că din punct de vedere psihic nu poate fi pus alături de alți oameni. ”Eu dacă mă duc în pușcărie că mă iau de oameni. Eu nu pot să am coleg de pușcărie și să fac curat la baie că-l omor.

Fără niciun al doilea gând că sunt nebun”, a mai spus fiul lui Gino Iorgulescu. Acesta ar fi internat într-o clinică specializată în afecțiuni neurologice. Numai că se pare că în ultima vreme poate să iasă și să se întoarcă acolo când vrea.

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani și 8 luni pentru accidentul în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. Deși până în acest moment, fiul fostului președinte al LPF părea imposibil de adus în țară, iată că acum lucrurile par să se schimbe. Mai ales că acesta a avut și mai multe apariții publice în care nu părea să fie atât de afectat psihic precum susține că e.