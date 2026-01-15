Viața amoroasă tumultoasă a lui Mario Iorgulescu: Aveam vreo 20 de fete în telefon

De-a lungul timpului, Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a fost în centrul atenției atât pentru viața sa amoroasă, cât și pentru stilul său de viață extravagant. Totul -a schimbat după ce a ucis un om și a fost condamnat la opt ani și opt luni de închisoare, potrivit Cancan.

Mario a fost asociat cu mai multe femei din showbiz, însă singura căruia i-a declarat iubirea public a fost Bianca Marina, fosta soție a fotbalistului Steliano Filip. El a spus că relația lor a început să se apropie în noiembrie 2022, după ce și-a creat un cont de Instagram într-o perioadă de singurătate și tristețe.

„Mi-am făcut un cont de Instagram, nu mai suportam singurătatea. Eram foarte singur şi trist”, a declarat Mario.

El a povestit că își dorea să fie alături de Bianca și de copilul ei, și că spera să întemeieze propria familie. „Îmi doresc foarte mult să fac un copil cu Bianca!”, a spus el, menționând că nu mai vrea să ducă un stil de viață haotic.

În schimb, Bianca Marina a negat că ar fi fost iubita lui Mario. Ea a spus că îl susține ca o amică și atât și că are alte planuri de viitor.

„Nu sunt iubita lui Mario Iorgulescu. Suntem doar prieteni și nimic mai mult. Sunt concentrată pe creșterea copilului și îl susțin doar ca prieten, nu ca parteneră.”

Recent, Mario Iorgulescu a povestit despre petrecerile exclusiviste pe care le organiza la Snagov, descriind o lume ascunsă, plină de distracție, muzică și excese. El a spus că petrecerile începeau ziua pe lac, cu plimbări cu barca și mese la restaurante, iar seara se transformau în evenimente asemănătoare cluburilor, cu DJ sau lăutari renumiți. „Fără 15-20 de fete nu făceam nicio petrecere”, a declarat el.

Invitații nu erau oameni obișnuiți, ci personalități din fotbal, politică și afaceri, inclusiv apropiați ai tatălui său. Mario a mărturisit că unele dintre petreceri erau foarte private, iar regulile erau stabilite de el.

El a povestit că unele reuniuni erau deschise, altele extrem de restrânse și că la multe se consumau alcool și droguri. Mario a explicat cum organiza și petreceri de tip swing, cupluri căsătorite și fete disponibile pentru schimb de parteneri. „Eu decideam ce vreau să fac”, a spus el, subliniind că majoritatea invitaților acceptau propunerile.

Mario a adăugat că surprinzător, chiar și persoane publice se comportau fără inhibiții atunci când aveau încredere în el.

Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a povestit că îi plăcea foarte mult să facă amor în grup și că avea în telefon 20 de femei care nu îl refuzau niciodată.

„Erau plăcerile mele. Mie îmi plăceau lucrurile astea. Eu aveam vreo 20 de fete în telefon care la orice oră, oriunde eram, dacă le sunam, veneau. Eu decideam ce vreau să fac. Ori făceam swing, petreceri de swing unde venea fiecare cu nevasta, iubita, sotia și făceam schimb de parteneri între noi. Ori făceam orgii. Chemam doi, trei prieteni și șase, șapte fete și se bea”.