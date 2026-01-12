Mario Iorgulescu, mărturii despre viața pe care o duce în Italia

Viața lui Mario Iorgulescu s-a schimbat radical în urmă cu șase ani, după tragicul accident rutier în care și-a pierdut viața Daniel Vicol. În seara respectivă, tânărul se afla la volan sub influența drogurilor, iar consecințele au fost dramatice. După această tragedie, fiul lui Gino Iorgulescu s-a confruntat cu numeroase probleme personale și medicale. A fost internat în mai multe clinici din străinătate, în timp ce procesul său pentru condamnare a continuat în România. Aflat într-o clinică din Italia, Mario Iorgulescu a oferit detalii despre perioada dificilă prin care a trecut, într-un interviu pentru Dan Capatos Show.

Tânărul a vorbit despre relația cu tatăl său, Gino Iorgulescu, despre momentele marcate de excese și conflicte și despre eforturile sale de a-și regăsi echilibrul, explicând modul în care aceste experiențe i-au schimbat viața.

Mario a recunoscut că legătura cu tatăl său a fost mereu apropiată și că cei doi funcționau ca o echipă în multe aspecte ale vieții.

„Noi am fost o echipă mereu și mama ne-a suportat, și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și încă nu suntem pe drumuri, pentru că dacă eram doar eu cu tata, nu se știe unde ajungeam fără ea”, a explicat el, potrivit Cancan.

Tânărul a adăugat că le este recunoscător părinților săi pentru tot sprijinul oferit de-a lungul anilor și a mărturisit că nu îi va putea răsplăti niciodată pentru tot ceea ce au făcut pentru el.

În prezent, Mario urmează cursurile unei facultăți online, adaptându-se la programul impus de tratamentele medicale.

„Acum sunt la o facultate online. Pentru că sunt în clinică, nu pot să mă mișc acolo și o fac online. Am 85% în primul an, media din 100%”, a declarat tânărul, evidențiind efortul de a-și continua studiile în ciuda condițiilor dificile.

Mario Iorgulescu a povestit că a trecut printr-o perioadă tensionată, cu excese și conflicte, care au inclus și certuri aprinse cu tatăl său. Unul dintre aceste episoade a ajuns în presă, atunci când, într-un moment tensionat, Mario ar fi apelat la bodyguarzi pentru a-l intimida pe Gino Iorgulescu. Situația nu a degenerat, angajații familiei intervenind pentru aplanarea conflictului și contribuind la împăcarea celor doi.

Deși în România a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru omor, Mario Iorgulescu trăiește în Italia într-un mediu controlat, retras, sub supravegherea permanentă a medicilor și psihologilor.

Accidentul care i-a schimbat viața s-a produs în septembrie 2019, când Mario s-a urcat la volanul unui Aston Martin după o noapte de petrecere, fiind sub influența alcoolului și a cocainei. Pe Șoseaua Chitilei din București, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism, iar șoferul, un tânăr tată, a murit pe loc.

Cazul a stârnit indignare în întreaga țară, mai ales după ce s-a aflat că Mario a fost transferat rapid în Italia cu un avion privat, sub pretextul unor probleme medicale grave. De atunci, el nu a mai revenit în România și nu s-a prezentat în instanță. A fost judecat în lipsă și condamnat la închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată din cauza stării sale de sănătate. Tatăl său, Gino Iorgulescu, a preluat rolul de tutore legal, susținând că fiul său suferă de tulburări neurologice și psihice încă din copilărie.