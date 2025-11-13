Scandal în familia femeii lăsate văduvă de Mario Iorgulescu. A fost nevoie de poliție

Văduva lui Dani Vicol, victima accidentului provocat de Mario Iorgulescu, a intrat într-un conflict violent care s-a soldat cu plângeri la poliție și arest preventiv pentru mai multe persoane implicate. Tânăra de 26 de ani, mamă a doi copii, se confruntă cu tensiuni vechi în relația cu familia tatălui fiului său cel mare.

Conflictul a escaladat în urmă cu câteva zile, când frații fostului partener al Patrisiei, cunoscută și ca Melek, s-au deplasat la domiciliul acesteia. Dintr-o discuție tensionată a rezultat o altercație fizică în fața unei frizerii din Buftea.

Din informațiile obținute, fratele Patrisiei, Alex, ar fi încercat să calmeze situația, dar tensiunile au degenerat rapid. De-a lungul timpului, Melek a mai avut conflicte verbale și a amenințat familia fostului partener să părăsească zona, ceea ce a adâncit disputa.

În fapt, la data de 3 noiembrie 2025, polițiști au fost sesizați prin plângere de către un tânăr de 21 de ani, cu privire la faptul că, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi fost agresat fizic de către trei persoane necunoscute, în orașul Buftea, județul Ilfov”, a transmis poliția.

Primele verificări au arătat că conflictul a fost spontan și a implicat agresiuni asupra tânărului de 21 de ani. Ulterior, cei trei tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, iar instanța a dispus arestul preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Pentru Melek, aceste tensiuni vin pe fondul unei situații personale dificile: este mamă singură după pierderea tragică a lui Dani Vicol în accidentul provocat de fiul lui Gino Iorgulescu și trebuie să gestioneze și relația cu primul ei copil, în vârstă de zece ani. Conflictul recent cu familia fostului partener a adus probleme juridice și a creat un scandal care a atras atenția autorităților, potrivit Cancan.