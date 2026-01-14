Gest extrem făcut de Mario Iorgulescu! Gino a plecat în Italia de urgență și a apelat la carabinieri

Situația lui Mario Iorgulescu a intrat într-o nouă fază tensionată, după ce au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi fugit, din nou, din clinica din Italia în care era internat. Potrivit datelor apărute în spațiul public, tânărul este în prezent de negăsit, iar familia sa ar fi demarat demersuri urgente pentru a-l localiza.

Informația a fost făcută publică de realizatorul TV Dan Capatos, care a afirmat că Mario Iorgulescu este căutat inclusiv cu sprijinul autorităților italiene.

Dan Capatos a prezentat situația în cadrul unei intervenții televizate, explicând contextul în care au apărut aceste informații. El a amintit că, după publicarea unui interviu cu Mario Iorgulescu, în presă a apărut un comunicat prin care se susținea că realizarea acelui material ar fi reprezentat o greșeală, pe motiv că tânărul ar avea dizabilități și probleme grave de sănătate.

„În momentul în care am publicat interviul cu Mario Iorgulescu ne-am trezit cu acel comunicat, de fapt, toată presa, nu doar noi. Acel comunicat prin care ni se aducea la cunoștință că am făcut o mare greșeală, că am exploatat o persoană cu dizabilități și cu probleme grave de sănătate. Atenție, pe care justiția română nu le-a luat în considerare”, a declarat Dan Capatos.

În același context, Dan Capatos a făcut referire la statutul juridic al lui Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, despre care s-a afirmat public că este tutorele legal al fiului său.

„Ni s-a spus că Gino este tutorele legal al lui Mario, și Mario Iorgulescu nu poate întreprinde niciun fel de acțiune fără înștiințarea tutorelui. Atunci ne-am pus problema, pe bună dreptate spunem noi, ce capacitate are Gino de a-și exercita această calitate de tutore, din moment ce Mario ne-a povestit în interviu că a evadat din acele clinici, că s-a luat la bătaie cu oameni prin oraș, că a vrut să se sinucidă”, a mai spus realizatorul TV.

Declarațiile au readus în discuție modul în care este gestionată situația medicală și juridică a lui Mario Iorgulescu.

Informația centrală prezentată de Dan Capatos vizează faptul că Mario Iorgulescu ar fi dispărut din nou, după ce ar fi fugit din clinica în care se afla internat în Italia. Potrivit realizatorului, situația este una extrem de gravă.

„E, bomba abia acum vine. Din sursele noastre credibile, spre că v-am convins de-a lungul timpului că suntem bine informați. Situația în momentul de față, la ora 18:15 la care vorbim, stă în felul următor. Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”, a afirmat Dan Capatos.

Potrivit acestuia, familia nu reușește să îl contacteze, iar locația lui Mario Iorgulescu este necunoscută.

Dan Capatos a mai susținut că Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia, imediat ce a aflat că fiul său nu mai poate fi găsit. Scopul deplasării ar fi acela de a-l localiza și de a-l aduce din nou într-un cadru controlat.

„Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească”, a spus realizatorul.

Potrivit acelorași informații, în încercarea de a-l găsi pe Mario Iorgulescu, familia ar fi apelat inclusiv la autoritățile din Italia. Dan Capatos a declarat că, într-un gest disperat, ar fi fost contactați carabinierii pentru sprijin.

„Și într-un gest disperat, spun sursele noastre, ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească”, a mai afirmat Dan Capatos.

Acesta a precizat că echipa emisiunii va încerca să ia legătura cu Gino Iorgulescu pentru a obține un punct de vedere oficial și pentru a clarifica gravitatea situației.