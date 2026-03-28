Gino Iorgulescu a scos la vânzare casa din Primăverii. Ce sumă solicită pentru imobilul de 2.000 de metri pătrați

Proprietatea de lux a lui Gino Iorgulescu din București a fost scoasă la vânzare. Imobilul se află în cartierul Primăverii și are șase dormitoare, șase băi și o suprafață utilă de 2.000 de metri pătrați. Livingul, descris drept o „galerie de artă”, include finisaje de lux.

Dacă pentru casa din Snagov Gino Iorgulescu a obținut aproximativ 1,3 milioane de lei, pentru vila din Primăverii cere o sumă de peste zece ori mai mare. Pentru locuința descrisă de Dan Capatos drept „una dintre cele mai frumoase case din București”, acesta solicită 4,5 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 18,5 milioane de lei, potrivit Fanatik.

Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a cheltuit sume mari pentru a-și apăra fiul, Mario Iorgulescu, după accidentul rutier grav în care un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața. Acesta a fost acuzat nu doar de ucidere din culpă, ci și de conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Începând cu anul 2019, viața șefului LPF a devenit extrem de dificilă, iar acesta a fost nevoit să vândă mai multe afaceri și proprietăți, printre care și casa din Snagov. În locuința respectivă a stat Nicu Ceaușescu după Revoluție, înainte să fie internat în spital, la îndemnurile prietenului său Gino.

„Sunt solvabil pentru că am de încasat o sumă importantă din vânzarea unei case aflate la Snagov. E vorba de peste 1.3 milioane de lei, pentru care mă judec cu cumpărătorul. Conform contractului, trebuia să achite întreaga sumă până la sfârșitul lui 2024 și n-a făcut-o”, afirma acesta, în urma cu aproximativ un an.