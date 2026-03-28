Gino Iorgulescu a scos la vânzare casa din Primăverii. Ce sumă solicită pentru imobilul de 2.000 de metri pătrați

După ce a renunțat la vila din Snagov în urmă cu câțiva ani, Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, a scos la vânzare și casa din Primăverii. Suma cerută pentru această proprietate este una impresionantă

După apariția problemelor în familie, generate de accidentul provocat de fiul său în 2019, Gino Iorgulescu a renunțat la vila din Snagov și vrea să o vândă și pe cea din Primăverii.

Proprietatea de lux a lui Gino Iorgulescu din București a fost scoasă la vânzare. Imobilul se află în cartierul Primăverii și are șase dormitoare, șase băi și o suprafață utilă de 2.000 de metri pătrați. Livingul, descris drept o „galerie de artă”, include finisaje de lux.

Dacă pentru casa din Snagov Gino Iorgulescu a obținut aproximativ 1,3 milioane de lei, pentru vila din Primăverii cere o sumă de peste zece ori mai mare. Pentru locuința descrisă de Dan Capatos drept „una dintre cele mai frumoase case din București”, acesta solicită 4,5 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 18,5 milioane de lei, potrivit Fanatik.

Gino Iorgulescu a vândut mai multe afaceri și proprietăți

Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a cheltuit sume mari pentru a-și apăra fiul, Mario Iorgulescu, după accidentul rutier grav în care un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața. Acesta a fost acuzat nu doar de ucidere din culpă, ci și de conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Începând cu anul 2019, viața șefului LPF a devenit extrem de dificilă, iar acesta a fost nevoit să vândă mai multe afaceri și proprietăți, printre care și casa din Snagov. În locuința respectivă a stat Nicu Ceaușescu după Revoluție, înainte să fie internat în spital, la îndemnurile prietenului său Gino.

„Sunt solvabil pentru că am de încasat o sumă importantă din vânzarea unei case aflate la Snagov. E vorba de peste 1.3 milioane de lei, pentru care mă judec cu cumpărătorul. Conform contractului, trebuia să achite întreaga sumă până la sfârșitul lui 2024 și n-a făcut-o”, afirma acesta, în urma cu aproximativ un an.

