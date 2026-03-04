Dosarul lui Mario Iorgulescu, trimis la rejudecare de ÎCCJ. Ce riscă fiul șefului LPF

ÎCCJ a decis, potrivit gandul.ro, trimiterea spre rejudecare la CAB a dosarului lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, condamnat pentru ucidere din culpă într-un accident rutier. Rejudecarea vizează doar individualizarea pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis miercuri trimiterea spre rejudecare a dosarului în care este inculpat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, condamnat pentru ucidere din culpă într-un accident rutier.

Decizia survine după ce procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au formulat recurs în casație, contestând soluția instanței anterioare privind încetarea procesului penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Conform hotărârii pronunțate de Completul nr. 6 AP (documentul de soluționare 161/2026, din 04.03.2026), ÎCCJ a casat, în parte, decizia penală nr. 949/A din 12 iunie 2025 a Curții de Apel București - Secția I penală, doar în privința soluției de încetare a procesului pentru infracțiunea prevăzută de articolul 336 alin. (1) și (2) din Codul Penal, considerată anterior prescrisă.

Instanța de apel trebuie să reanalizeze exclusiv componenta legată de individualizarea pedepsei pentru această faptă, în limitele apelurilor formulate atât de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cât și de inculpat. Celelalte dispoziții ale deciziei din 2025 rămân nemodificate, iar cheltuielile judiciare vor fi suportate de stat. Hotărârea ÎCCJ este definitivă.

Decizia Curții Supreme vine după ce procurorii au contestat soluția Curții de Apel București din iunie 2025, care stabilise încetarea procesului penal pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, apreciind că a intervenit prescripția. Această soluție a condus la reducerea pedepsei lui Mario Iorgulescu cu aproximativ opt luni.

Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) fusese condamnat pe fond la 13 ani și opt luni de închisoare. Ulterior, Curtea Supremă i-a anulat o parte din condamnare pentru omor, iar pedeapsa efectivă de executat a scăzut la opt ani. Decizia ÎCCJ deschide posibilitatea ca, după rejudecare, pedeapsa să fie majorată, în funcție de modul în care instanța va analiza conduita sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Accidentul care a declanșat procesul s-a produs în 2019. Mario Iorgulescu a părăsit o petrecere fiind sub influența alcoolului și a drogurilor și a intrat cu mașina într-un alt autoturism.

Șoferul acelui vehicul a decedat pe loc. După incident, fiul lui Gino Iorgulescu a plecat în străinătate și nu s-a mai întors în România.