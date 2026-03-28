O pensionară a înșelat Casa de Pensii cu o sumă exorbitantă. Cum s-a descoperit adevărul

O femeie din Marea Britanie, care a susținut că suferă de afecțiuni severe ce o împiedică să iasă din locuință, a fost condamnată după ce autoritățile au descoperit că aceasta ducea, în realitate, un stil de viață activ, inclusiv vacanțe în străinătate, potrivit BBC.

Cazul scoate în evidență controalele tot mai stricte asupra sistemului de beneficii sociale și consecințele legale ale furnizării de informații false.

Catherine Wieland, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Goring-by-Sea, West Sussex, a încasat peste 23.000 de lire sterline sub formă de plăți de tip Personal Independence Payment (PIP), susținând că suferă de anxietate severă care o ține izolată în locuință.

Potrivit Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP), femeia a declarat în mod repetat că starea sa de sănătate nu îi permite să desfășoare activități de bază, precum gătitul sau igiena personală. Cu toate acestea, în urma unei investigații, autoritățile au descoperit dovezi care contrazic aceste afirmații.

Printre acestea se numără imagini și date care arată că Wieland a fost în vacanță în Mexic, unde a practicat surfing și ziplining în Cancun. De asemenea, aceasta a vizitat de trei ori parcul de distracții Thorpe Park.

Confruntată cu extrasele de cont care arătau cheltuieli în valută și activități recreative, femeia a declarat anchetatorilor: „Nu mi-am dat seama că nu ai voie să părăsești casa.”

Datele analizate de anchetatori indică faptul că, în perioada în care primea ajutoare, Wieland a avut un stil de viață activ. Aceasta a efectuat 76 de programări la saloane de înfrumusețare, a frecventat 60 de pub-uri, cluburi și restaurante și a cheltuit bani inclusiv în timpul călătoriilor externe.

Totodată, sumele primite au fost utilizate pentru servicii precum manichiură, ședințe de bronzare și tratamente la un cabinet stomatologic privat din Harley Street, o zonă cunoscută pentru servicii medicale premium.

După revenirea din vacanța în Mexic, femeia a depus chiar și o cerere de reevaluare a stării sale, susținând că situația sa medicală s-a agravat.

Catherine Wieland a pledat vinovată pentru că nu a notificat schimbarea circumstanțelor sale și a fost condamnată la 28 de săptămâni de închisoare, pedeapsă suspendată pentru o perioadă de 18 luni.

În plus, aceasta trebuie să returneze suma de 23.662 de lire sterline, bani considerați a fi obținuți în mod ilegal de la contribuabili în perioada 2021–2024.

Andrew Western, ministru în cadrul Departamentului pentru Muncă și Pensii, a declarat că acest caz reprezintă un abuz al sistemului de sprijin social.

El a afirmat:

„Aceasta este o insultă la adresa fiecărui contribuabil care muncește și a persoanelor care depind cu adevărat de PIP.”

Oficialul a adăugat: „Wieland a mințit în mod repetat, a profitat de sistem pentru fiecare liră pe care a putut-o obține și apoi a avut tupeul să susțină că starea ei se agravează în timp ce făcea ziplining și surfing în Mexic.”

Cazul evidențiază eforturile autorităților de a combate frauda în sistemul de beneficii sociale și de a proteja fondurile publice destinate persoanelor care au nevoie reală de sprijin.