AI, aliat în diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer. Speranță pentru milioane de pacienți

Oamenii de ştiinţă au descoperit că inteligenţa artificială (AI) poate identifica semnele timpurii ale bolii Alzheimer cu o precizie de aproape 93%, deschizând noi perspective în diagnosticarea şi monitorizarea acestei boli neurodegenerative. Cercetătorii de la Worcester Polytechnic Institute (WPI) au analizat peste 800 de scanări RMN ale creierului, prelevate de la 344 de persoane cu vârste între 69 şi 84 de ani. Setul de date a inclus pacienţi cu funcţie cognitivă normală, persoane cu deficit cognitiv uşor şi pacienţi diagnosticaţi cu Alzheimer.

Folosind algoritmi de învăţare automată, echipa a identificat modificări anatomice subtile asociate cu debutul bolii, concentrându-se pe 95 dintre cele aproape 200 de regiuni cerebrale.

Rezultatele au arătat că reducerea volumului cerebral este unul dintre cei mai importanţi indicatori predictivi. Zone precum hipocampul, amigdala şi cortexul entorinal sunt afectate, influenţând memoria, procesarea emoţiilor şi percepţia timpului. Analiza a evidenţiat, de asemenea, diferenţe între sexe: la femei, modificările volumului au fost observate în cortexul temporal mijlociu stâng, implicat în limbaj şi percepţie vizuală, iar la bărbaţi, în cortexul entorinal drept. Cercetătorii consideră că aceste diferenţe ar putea fi legate de scăderea nivelului de estrogen la femei şi de testosteron la bărbaţi.

Benjamin Nephew, profesor asistent la WPI, spune că diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer este dificilă deoarece simptomele iniţiale pot fi confundate cu procesul normal de îmbătrânire.

„Algoritmii de inteligenţă artificială permit analiza rapidă a cantităţi mari de date din scanări cerebrale şi identificarea modificărilor subtile asociate bolii”, spune Nephew.

Cercetătorii speră că aceste metode vor contribui la îmbunătăţirea diagnosticului şi la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente.

Conform Alzheimer’s Association, peste 7,2 milioane de persoane din Statele Unite se confruntă în prezent cu boala Alzheimer, iar cercetările continuă pentru a descoperi noi factori care influenţează evoluţia acestei afecţiuni.