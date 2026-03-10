Actualitate

AI, aliat în diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer. Speranță pentru milioane de pacienți

Comentează știrea
AI, aliat în diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer. Speranță pentru milioane de paciențiSursa foto: AI
Din cuprinsul articolului

Oamenii de ştiinţă au descoperit că inteligenţa artificială (AI) poate identifica semnele timpurii ale bolii Alzheimer cu o precizie de aproape 93%, deschizând noi perspective în diagnosticarea şi monitorizarea acestei boli neurodegenerative. Cercetătorii de la Worcester Polytechnic Institute (WPI) au analizat peste 800 de scanări RMN ale creierului, prelevate de la 344 de persoane cu vârste între 69 şi 84 de ani. Setul de date a inclus pacienţi cu funcţie cognitivă normală, persoane cu deficit cognitiv uşor şi pacienţi diagnosticaţi cu Alzheimer.

Inteligența artificială, rol important în detectarea timpurie a bolii Alzheimer

Folosind algoritmi de învăţare automată, echipa a identificat modificări anatomice subtile asociate cu debutul bolii, concentrându-se pe 95 dintre cele aproape 200 de regiuni cerebrale.

Rezultatele au arătat că reducerea volumului cerebral este unul dintre cei mai importanţi indicatori predictivi. Zone precum hipocampul, amigdala şi cortexul entorinal sunt afectate, influenţând memoria, procesarea emoţiilor şi percepţia timpului. Analiza a evidenţiat, de asemenea, diferenţe între sexe: la femei, modificările volumului au fost observate în cortexul temporal mijlociu stâng, implicat în limbaj şi percepţie vizuală, iar la bărbaţi, în cortexul entorinal drept. Cercetătorii consideră că aceste diferenţe ar putea fi legate de scăderea nivelului de estrogen la femei şi de testosteron la bărbaţi.

RMN

RMN. Sursa foto: Freepik

Un diagnostic greu de stabilit

Benjamin Nephew, profesor asistent la WPI, spune că diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer este dificilă deoarece simptomele iniţiale pot fi confundate cu procesul normal de îmbătrânire.

Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic
Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic

„Algoritmii de inteligenţă artificială permit analiza rapidă a cantităţi mari de date din scanări cerebrale şi identificarea modificărilor subtile asociate bolii”, spune Nephew.

Cercetătorii speră că aceste metode vor contribui la îmbunătăţirea diagnosticului şi la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente.

Milioane de americani se confruntă cu boala Alzheimer

Conform Alzheimer’s Association, peste 7,2 milioane de persoane din Statele Unite se confruntă în prezent cu boala Alzheimer, iar cercetările continuă pentru a descoperi noi factori care influenţează evoluţia acestei afecţiuni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:21 - Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
13:13 - AI, aliat în diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer. Speranță pentru milioane de pacienți
13:03 - Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic
12:58 - Guvernul pregătește schimbări legislative pentru accelerarea investițiilor în rețeaua de energie electrică
12:51 - Apple își crește semnificativ producția de iPhone în India. Număr record de dispozitive fabricate în 2025
12:39 - Momentul secret care a rupt legătura dintre Harry și Familia Regală

HAI România!

Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni
Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj

Proiecte speciale