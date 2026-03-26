Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii

Piața muncii din România continuă să rămână activă, cu peste 30.000 de locuri de muncă vacante la nivel național și aproape 200 de posturi disponibile în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

La nivel național, angajatorii au raportat peste 30.000 de posturi disponibile, în timp ce prin rețeaua europeană de recrutare EURES sunt accesibile aproape 200 de locuri de muncă în străinătate. Datele indică o piață a muncii diversificată, cu cerere ridicată atât pentru meserii necalificate, cât și pentru specializări tehnice și profesionale.

Cele mai numeroase poziții vacante din România sunt în zona transporturilor și a activităților logistice, unde se caută frecvent șoferi profesioniști.

De asemenea, un număr important de posturi vizează muncitori necalificați în construcții, lucrători comerciali, manipularea mărfurilor, curieri și personal pentru bucătărie. În paralel, sunt disponibile și poziții în securitate privată, sudură și alte meserii tehnice.

Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran
Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran

Distribuția locurilor de muncă arată o segmentare clară pe niveluri de educație. O parte mai mică dintre posturi se adresează absolvenților de studii superioare, în special în domenii precum inginerie, economie, management sau contabilitate.

Un alt segment important este destinat persoanelor cu studii liceale sau postliceale, unde predomină pozițiile de agent de vânzări, casier sau lucrător comercial. În același timp, o pondere semnificativă este dedicată persoanelor cu studii profesionale sau fără calificare, în special în construcții, logistică și servicii.

Există joburi disponibile și în străinătate

Pe lângă oportunitățile interne, românii pot accesa și oferte de muncă în Spațiul Economic European prin intermediul rețelei EURES. Cele mai multe posturi disponibile sunt în Danemarca, unde angajatorii caută ucenici și tehnicieni în domenii industriale și mecanice. Norvegia oferă locuri de muncă în sectorul de producție și întreținere, inclusiv în industria alimentară și servicii tehnice.

În Olanda sunt disponibile posturi în domenii specializate precum inspecția veterinară, mecanica de asamblare și activități maritime, în timp ce Italia recrutează în special șoferi de autobuz.

Unde se pot înscrie doritorii

Suedia are cerere pentru lucrători în sectorul forestier, iar Germania caută personal pentru agricultură mecanizată și industria alimentară. Irlanda, Slovenia, Franța și Belgia completează oferta europeană cu posturi în îngrijire, ospitalitate, transport și domenii tehnice, inclusiv aviație.

Accesul la aceste oportunități se face prin platforma oficială ANOFM și prin rețeaua EURES, unde candidații pot consulta în mod direct ofertele disponibile și condițiile de angajare. La nivel național, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot contacta agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din zona de domiciliu, unde sunt oferite servicii de consiliere și mediere profesională.

Stiri calde

09:34 - Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
09:29 - Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii
09:21 - Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran
09:12 - Scandal la TVR. Patriarhul Daniel și Catedrala Mântuirii Neamului, sub atac. Biserica reacționează: „remarci superfic...
09:03 - Rețetă simplă de salată orientală. Te cucerește de la prima lingură
08:57 - Cum și când vrea Trump să încheie războiul din Iran

HAI România!

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

Proiecte speciale