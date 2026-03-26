Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii

Piața muncii din România continuă să rămână activă, cu peste 30.000 de locuri de muncă vacante la nivel național și aproape 200 de posturi disponibile în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Cele mai numeroase poziții vacante din România sunt în zona transporturilor și a activităților logistice, unde se caută frecvent șoferi profesioniști.

De asemenea, un număr important de posturi vizează muncitori necalificați în construcții, lucrători comerciali, manipularea mărfurilor, curieri și personal pentru bucătărie. În paralel, sunt disponibile și poziții în securitate privată, sudură și alte meserii tehnice.

Distribuția locurilor de muncă arată o segmentare clară pe niveluri de educație. O parte mai mică dintre posturi se adresează absolvenților de studii superioare, în special în domenii precum inginerie, economie, management sau contabilitate.

Un alt segment important este destinat persoanelor cu studii liceale sau postliceale, unde predomină pozițiile de agent de vânzări, casier sau lucrător comercial. În același timp, o pondere semnificativă este dedicată persoanelor cu studii profesionale sau fără calificare, în special în construcții, logistică și servicii.

Pe lângă oportunitățile interne, românii pot accesa și oferte de muncă în Spațiul Economic European prin intermediul rețelei EURES. Cele mai multe posturi disponibile sunt în Danemarca, unde angajatorii caută ucenici și tehnicieni în domenii industriale și mecanice. Norvegia oferă locuri de muncă în sectorul de producție și întreținere, inclusiv în industria alimentară și servicii tehnice.

În Olanda sunt disponibile posturi în domenii specializate precum inspecția veterinară, mecanica de asamblare și activități maritime, în timp ce Italia recrutează în special șoferi de autobuz.

Suedia are cerere pentru lucrători în sectorul forestier, iar Germania caută personal pentru agricultură mecanizată și industria alimentară. Irlanda, Slovenia, Franța și Belgia completează oferta europeană cu posturi în îngrijire, ospitalitate, transport și domenii tehnice, inclusiv aviație.

Accesul la aceste oportunități se face prin platforma oficială ANOFM și prin rețeaua EURES, unde candidații pot consulta în mod direct ofertele disponibile și condițiile de angajare. La nivel național, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot contacta agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din zona de domiciliu, unde sunt oferite servicii de consiliere și mediere profesională.