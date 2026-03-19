Zeci de mii de locuri de muncă disponibile în România. Oferte și din străinătate

Zeci de mii de români au șansa să își găsească un loc de muncă în această perioadă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că la nivel național sunt disponibile 31.352 posturi vacante. Cele mai multe oferte de angajare disponibile sunt în transport, construcții, servicii de curierat și comerț.

Din totalul locurilor de muncă, peste 2.000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, în domenii precum inginerie, economie, management sau medicină.

Alte peste 6.000 de posturi sunt pentru cei cu studii liceale sau postliceale, iar 6.376 pentru persoanele cu studii profesionale, inclusiv zidari, sudori sau șoferi. Restul de 16.812 locuri sunt pentru persoane fără studii sau cu nivel primar/gimnazial.

„Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.544); muncitornecalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăcimozaic, faianță, gresie, parchet (2.039); curier (1.627); lucrător comercial (1.515); manipulant mărfuri (1.514);ajutor bucătar (1.015); agent de securitate (945);muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelorde construcții (940); muncitor necalificat la asamblarea șimontarea pieselor (804); agent curățenie clădiri șimijloace de transport (575) etc”, se arată în comunicat.

Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție prin rețeaua EURES 131 posturi vacante în Spațiul Economic European, majoritatea în Norvegia, pentru lucrători în industria somonului și mecanici de biciclete.

Alte țări care angajează români sunt Olanda, Danemarca, Italia, Germania, Irlanda, Finlanda, Slovenia, Franța și Belgia, pentru posturi variate, de la inspector veterinar și tehnician automatizări, până la șofer autobuz sau îngrijitor persoane.

Potrivit ANOFM, baza de date cu locurile de muncă vacante este actualizată permanent și poate fi consultată pe www.anofm.ro, secțiunea „Locuri de Muncă Vacante”, sau pe www.anofm.ro/EURES pentru ofertele din străinătate. Persoanele interesate se pot adresa și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din localitatea de domiciliu sau reședință.