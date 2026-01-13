Monden

Mario Iorgulescu, tentat să se drogheze la nunta fiului lui Romică Țociu. Actorul ar fi știut de obiceiurile fiului

Comentează știrea
Mario Iorgulescu, tentat să se drogheze la nunta fiului lui Romică Țociu. Actorul ar fi știut de obiceiurile fiuluiSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Mario Iorgulescu face dezvăluiri halucinate cu privire la consumul de droguri în lumea bună a capitalei. Acesta a explicat că a fost tentat să i se dea stupefiante chiar la nunta fiului lui Romică Țociu.

Mario Iorgulescu a rezistat tentației

Fiul fostului președinte al LPF, Gino Iorgulescu, a povestit in interviul pe care l-a acordat că a mai fost tentat să consume stupefiante. Acesta lucru s-a întâmplat după ce i-a făcut o promisiune tatălui său. Drept urmare a încercat să se țină de ea. Iar cei care l-au invitat au fost prietenii lui Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu.

Romică Țociu

Romică Țociu și fiul său Cătălin. Sursa foto: America Express/ Instagram

Potrivit lui Mario și acesta ar fi avut un istoric cu drogurile. ”Am băut la nuntă patru pahare de vin. Nu am consumat nicio substanță. Nimic, zero. Nu am mai consumat de când am stabilit cu tata să-mi ia mașină. Mă țineam de promisiune”, a spus fiul lui Gino Iorgulescu.

Martorii sunt cei care l-au tentat

Acesta a explicat că cei care îi pot susține afirmațiile sunt nimeni alții decât cei care l-au tentat. Nu de alta, dar au fost mulți la număr. Se pare că întreaga gașcă din anturajul lui Cătălin ar fi fost familiarizată cu astfel de substanțe.

Fosta iubită a lui Harry rupe tăcerea după ce a fost arestată. Scandal într-o stațiune de lux din Spania
Fosta iubită a lui Harry rupe tăcerea după ce a fost arestată. Scandal într-o stațiune de lux din Spania
Iustin HVNDS, primul faimos eliminat de la Survivor. Ce sumă ar fi primit pentru trei zile de participare
Iustin HVNDS, primul faimos eliminat de la Survivor. Ce sumă ar fi primit pentru trei zile de participare

”Am martori de la nunta lui Țociu care m-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei și le-am zis că nu. La nunta lui Țociu m-au întrebat vreo 5 persoane dacă vreau să consum. Și eu am zis că nu, am refuzat. Cinci persoane m-au întrebat. Nu pot să spun cine”, a mai declarat Mario.

”Știe Romică”

Însă bomba dezvăluirile abia acum vine. Aceiași sursă a explicat că actorul ar fi știut de îndeletnicirile fiului. Dacă ar fi acționat sau nu în vreun sens, nu se cunosc detalii.

Cu toate acestea, actorul ar fi fost la curent cu activitățile fiului. ”Știe Romică Țociu de acest aspect cu fiul lui. Și Cătălin a avut o perioadă mai nasoală, iar tatăl lui știe. Din câte știu eu, dar s-a lăsat” a conchis Mario Iorgulescu.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:44 - Fosta iubită a lui Harry rupe tăcerea după ce a fost arestată. Scandal într-o stațiune de lux din Spania
15:42 - „Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume
15:38 - O barjă plină cu azot s-a scufundat în zona Zimnicea. Autoritățile, acuzate că au ascuns incidentul
15:33 - Soția lui Dani Vicol, reacție după interviul lui Mario Iorgulescu. Ce avertizări i-au transmis internauții
15:26 - Fifor: Mitul pensionării militarilor la 48 de ani, „o manevră abjectă de manipulare”
15:21 - Numărul stațiilor care vând motorină se va diminua dramatic până în 2030 în Marea Britanie

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale