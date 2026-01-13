Mario Iorgulescu, tentat să se drogheze la nunta fiului lui Romică Țociu. Actorul ar fi știut de obiceiurile fiului

Mario Iorgulescu face dezvăluiri halucinate cu privire la consumul de droguri în lumea bună a capitalei. Acesta a explicat că a fost tentat să i se dea stupefiante chiar la nunta fiului lui Romică Țociu.

Fiul fostului președinte al LPF, Gino Iorgulescu, a povestit in interviul pe care l-a acordat că a mai fost tentat să consume stupefiante. Acesta lucru s-a întâmplat după ce i-a făcut o promisiune tatălui său. Drept urmare a încercat să se țină de ea. Iar cei care l-au invitat au fost prietenii lui Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu.

Potrivit lui Mario și acesta ar fi avut un istoric cu drogurile. ”Am băut la nuntă patru pahare de vin. Nu am consumat nicio substanță. Nimic, zero. Nu am mai consumat de când am stabilit cu tata să-mi ia mașină. Mă țineam de promisiune”, a spus fiul lui Gino Iorgulescu.

Acesta a explicat că cei care îi pot susține afirmațiile sunt nimeni alții decât cei care l-au tentat. Nu de alta, dar au fost mulți la număr. Se pare că întreaga gașcă din anturajul lui Cătălin ar fi fost familiarizată cu astfel de substanțe.

”Am martori de la nunta lui Țociu care m-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei și le-am zis că nu. La nunta lui Țociu m-au întrebat vreo 5 persoane dacă vreau să consum. Și eu am zis că nu, am refuzat. Cinci persoane m-au întrebat. Nu pot să spun cine”, a mai declarat Mario.

Însă bomba dezvăluirile abia acum vine. Aceiași sursă a explicat că actorul ar fi știut de îndeletnicirile fiului. Dacă ar fi acționat sau nu în vreun sens, nu se cunosc detalii.

Cu toate acestea, actorul ar fi fost la curent cu activitățile fiului. ”Știe Romică Țociu de acest aspect cu fiul lui. Și Cătălin a avut o perioadă mai nasoală, iar tatăl lui știe. Din câte știu eu, dar s-a lăsat” a conchis Mario Iorgulescu.