Superliga cu 12 echipe, la inițiativa lui Gino Iorgulescu. Șeful LPF invocă performanța, banii și calendarul competițional

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a relansat public dezbaterea privind formatul primei ligi din România și a avansat o propunere radicală: reducerea Superligii de la 16 la 12 echipe.

Oficialul LPF consideră că doar un campionat mai restrâns numeric poate crea premisele reale pentru performanță sportivă, stabilitate financiară și o organizare mai eficientă, inclusiv în raport cu participarea cluburilor românești în competițiile europene.

Gino Iorgulescu a afirmat că, în actualele condiții, fotbalul românesc nu poate susține un campionat de 16 echipe la nivelul cerințelor moderne de performanță. Președintele LPF a invocat lipsa stadioanelor, problemele financiare ale cluburilor și nivelul general al infrastructurii.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu, citat de prosport.ro.

Potrivit acestuia, un număr mai mic de echipe ar duce automat la o concentrare a valorii și la o creștere a nivelului competițional.

Unul dintre argumentele centrale ale lui Gino Iorgulescu este legat de performanța sportivă, în special în cupele europene. Oficialul LPF a explicat că actualul calendar competițional este extrem de aglomerat și nu permite suficiente amânări pentru echipele care joacă în preliminariile europene.

„Mai e o problemă. Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm niște meciuri. Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente”, a spus președintele LPF.

În viziunea sa, un campionat mai scurt ar permite o mai bună gestionare a programului, reducerea oboselii jucătorilor și o pregătire mai bună pentru meciurile internaționale.

Un alt punct important al discursului lui Gino Iorgulescu este legat de distribuția resurselor financiare. Șeful LPF consideră că reducerea numărului de echipe ar duce la o împărțire mai eficientă a banilor proveniți din drepturile TV și alte surse comune.

„Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe. S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile. Banii se împart la mai puține echipe și sunt mai mulți pentru fiecare. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a mai declarat Iorgulescu.

Argumentul financiar este unul recurent în discuțiile despre reforma competiției interne, în condițiile în care multe cluburi din Superligă se confruntă cu datorii, restanțe salariale și probleme de licențiere.

Pe lângă reducerea numărului de echipe, Gino Iorgulescu a vorbit și despre necesitatea înăspririi criteriilor de licențiere. Potrivit acestuia, accesul în prima ligă ar trebui condiționat de standarde mult mai ridicate, atât din punct de vedere financiar, cât și administrativ și al infrastructurii.

Șeful LPF nu a oferit detalii concrete despre noile criterii, dar a sugerat că doar cluburile capabile să respecte reguli stricte ar trebui să aibă dreptul de a evolua în Superligă.

În acest moment, licențierea este gestionată de Federația Română de Fotbal, iar LPF are un rol consultativ în structura competițională.

În prezent, Superliga României are la start 16 echipe, format introdus în sezonul 2020–2021. Competiția se desfășoară într-un sistem cu sezon regulat, urmat de play-off și play-out.

În sezonul regulat, cele 16 echipe joacă între ele în sistem tur-retur. La final, punctele se înjumătățesc, iar primele șase clasate intră în play-off, unde se luptă pentru titlu și pentru calificarea în cupele europene. Celelalte zece echipe evoluează în play-out, unde obiectivul principal este evitarea retrogradării.

La finalul play-out-ului, ultimele două clasate retrogradează direct în liga secundă, iar următoarele două dispută baraje pentru menținerea în Superligă.

Ideea modificării formatului competițional nu este nouă în fotbalul românesc. Recent, Marius Mitran, directorul de comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal, a adus în discuție posibilitatea schimbării sistemului, însă într-o variantă mai moderată.

Acesta a vorbit despre o eventuală reducere la 14 echipe, variantă considerată mai ușor de implementat și mai puțin disruptivă pentru structura competiției și pentru cluburile din eșalonul secund.

Diferența dintre cele două poziții arată că, la nivelul LPF, nu există încă un consens clar asupra direcției exacte de reformă.

Gino Iorgulescu nu a avansat un termen concret la care reducerea la 12 echipe ar putea deveni realitate. Implementarea unei astfel de schimbări ar necesita modificări regulamentare, consultări cu Federația Română de Fotbal, cluburile din Superligă și cele din Liga 2, precum și adaptări contractuale, inclusiv în ceea ce privește drepturile de televizare.

În lipsa unui calendar oficial, propunerea rămâne, deocamdată, la nivel de intenție și de dezbatere publică.