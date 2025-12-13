Sport

Superliga: Oțelul Galați câștigă cu 2-0 pe terenul Rapidului

Superliga: Oțelul Galați câștigă cu 2-0 pe terenul RapiduluiSuperliga/ Sursa foto Facebook
Rapid Bucureşti a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, în fața celor de la Oţelul Galaţi, scor 0-2 (0-1), în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Meciul s-a disputat în Giulești, în fața a 8.137 de spectatori, iar lovitura de start a fost dată simbolic de Moș Crăciun.

Rapid-Oțelul Galați. Goluri și faze cheie

Oţelul s-a impus prin golurile marcate de Pedro Nuno (17), cu un șut din careu după o minge întoarsă de Denis Bodrun, și de Paul Iacob (80), fost jucător la Rapid, dintr-o lovitură liberă de la circa 25 de metri.

Portarul Rapidului, Marian Aioani, a avut intervenții importante la șuturile lui Andrezinho (36), Pedro Nuno (52), Bodrun (59) și la lovitura de cap a lui Paulinho (60). Totodată, portughezul Paulinho a trimis în bara transversală de la șase metri (58).

De partea gazdelor, Claudiu Petrila a șutat pe lângă poartă (6), iar în repriza secundă a fost blocat în extremis de Andrei Rus (72). Alexandru Dobre a șutat deviat puțin pe lângă poartă (26), iar lovitura de cap a lui Elvir Koljic (49) a fost reținută de portarul Cosmin Dur-Bozoancă.

Istoricul întâlnirilor directe

Rapid are doar o victorie în ultimele patru etape, alături de un egal și două înfrângeri. În schimb, Oţelul a pierdut o singură dată în ultimele șase etape, obținând trei victorii și două egaluri. În tur, meciul dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Cele două echipe s-au întâlnit de 58 de ori în principalele competiții interne. Rapid s-a impus de 27 de ori, Oţelul de 17 ori, iar 14 meciuri s-au terminat la egalitate. În Giulești, bucureștenii au obținut 21 de victorii, trei înfrângeri și cinci remize. Ultimul succes al gălățenilor în campionat pe terenul Rapidului data din 1 septembrie 2014, scor 2-0.

