Schimb acid de replici între Romică Țociu și Aris Eram. Ce l-a nemulțumit pe actor

lÎn episodul din 17 decembrie al emisiunii America Express, a început semifinala. Participanții s-au pregătit pentru un nou nivel al competiției, iar rivalitatea a ajuns la cote și mai ridicate.

Se pare că Romică Țociu nu a uitat etapa anterioară și a dorit să-i adreseze câteva reproșuri lui Aris Eram.

Reproșuri între Romică Țociu și Aris Eram de la America Express

Schimbul de reproșuri a început după ce Sânziana Negru l-a întrebat pe Romică Țociu dacă mai este supărat pe ea și pe Laura Giurcanu. Actorul a răspuns imediat și a dezvăluit că nu a fost supărat pe ele, ci pe Aris Eram.

Etapa trecută, Aris l-a nominalizat pe Romică Țociu și pe fiul său pentru a merge la cursa de ultima șansă din America Express.

Nu nominalizarea în sine a fost deranjantă pentru actor, ci exprimarea pe care fiul Andreei Esca a folosit-o. Mai exact, acesta a menționat că votează pentru o „echipă mai slabă”, ceea ce l-a afectat pe actor.

Romică Țociu, nemulțumit de limbajul lui Aris Eram

Romică Țociu a fost deranjat de limbajul lui Aris, care l-a inclus în categoria unei echipe considerate mai puțin puternice din America Express, iar acest aspect nu a fost trecut cu vederea.

„Pe voi nu sunt supărat (n.r. Sânziana și Laura). Aris să-și reevalueze exprimarea de data trecută… în care a votat o echipă mai slabă. Taci din gură! Ai greșit într-o oarecare măsură. Te-am scuzat, te iubesc!”, i-a spus actorul lui Aris Eram.

Imediat după acuzații, Aris a dat replica și, după ce s-a scuzat, a spus că oricum e mai puternic decât echipa formată din actor și fiul său.

„N-am zis mai slabă! Am zis: mai puțin puternică. Am greșit puțin, da, dar am fost mai bun decât tine”, a răspuns fiul Andreei Esca.

Tensiunea între echipele de la America Express crește

Schimbul de replici aa persistat și după ce a început cursa din semifinala America Express. Echipele au început cursa cu baloane și au fost obligate să înmulțească suma de bani oferită inițial de Irina Fodor.

În timpul cursei, Alexia și Aris Eram s-au intersectat cu Romică și Cătălin Țociu, generând încă o rundă de schimburi de replici, dar de această dată pe tema banilor strânși.

Aris i-a spus lui Romică Țociu că a reușit să strângă doar 1.100 de pesos. Pentur că a vrut să-l supere, actorul a plusat suma.

„Atât?! Nu vă duceți încolo, că e pușcărie. Noi am făcut 4.000”, a spus Romică Țociu.

„E, c***t!”, a fost reacția lui Aris.

„Aris s-a înverzit, s-a înroșit. Pe el imediat îl vezi, după față”, a povestit Romică Țociu entuziasmat la testimoniale.