Ce sumă ar fi primit Mario Iorgulescu în schimbul „spovedaniei”

Apar noi informații despre interviul în care Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, a vorbit despre cumplitul accident care i-a schimbat complet viața. În cadrul discuției cu Dan Capatos, tânărul a făcut mărturisiri despre circumstanțele care au dus la tragedia din 2019, în urma căreia un bărbat și-a pierdut viața. Conform informațiilor vehiculate în ultimele zile, acesta ar fi primit 8.000 de euro, arată publicația Atac la persoana.

Mario Iorgulescu a recunoscut că se afla sub influența alcoolului în seara tragediei.

„Spovedania de 8.000 de euro. Așa a ales Mario Iorgulescu să rupă tăcerea. Nu dintr-o nevoie reală de adevăr. Nu din respect pentru omul care a murit. Nu din empatie pentru cei doi copii rămași fără tată. Ci, potrivit informațiilor vehiculate în mediul media, pentru bani. Se vorbește despre 1.000 de euro avans și 7.000 de euro la lichidare. Opt mii de euro pentru un interviu prezentat public drept „spovedanie”. În realitate, o tranzacție”, se arată într-o postare făcută pe contul de TikTok al publicației.

Fiul președintelui LPF, Mario Iorgulescu, a vorbit în interviu și despre momentele de dinaintea accidentului, povestind că ar fi fost copleșit de gelozie după ce a aflat că prietena sa se afla într-un club, ceea ce l-ar fi determinat să plece în urma ei.

Mario Iorgulescu a recunoscut că, în seara respectivă, a consumat alcool la o petrecere, însă a ținut să sublinieze că era drogat. În interviu, acesta a susținut că și-a schimbat viața și că a ales să urmeze o facultate online.

„Acum sunt la o facultate online. Pentru că sunt în clinică, nu pot să mă mișc acolo și o fac online. Am 85% în primul an, media din 100%”, a spus el.

În urma interviului, tatal luj Mario Iorgulescu a transmis un mesaj legat de starea de sănătate a acestuia. El a afirmat că Mario nu are capacitate de exercițiu și suferă de afecțiuni psihice severe, considerate ireversibile, care îi afectează autonomia și capacitatea de decizie.

„Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente”, a scris el în comunicat. După două zile de la interviu, Dan Capatos a anunțat că fiul președintelui LPF a dispărut. Potrivit GSP.RO, Gino Iorgulescu a plecat în Italia pentru a afla ce s-a întâmplat.

Jurnalistul a declarat că situația a luat o turnură neașteptată.

„Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”, a spus Capatos.