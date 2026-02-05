Exclusiv. Traficanți de droguri cunoscuți, prinși în Ilfov. S-au tras focuri de armă

Exclusiv. Azi-noapte, în localitatea Gruiu, județul Ilfov, autoritățile au desfășurat un flagrant spectaculos în urma căruia doi bărbați au fost prinși transportând aproximativ 9 kilograme de cocaină, potrivit poliției. Operațiunea a fost marcată de momente tensionate, inclusiv focuri de armă și agresiuni asupra polițiștilor implicați.

Potrivit surselor oficiale, unul dintre suspecți este Alexandru Constantin Găină, în vârstă de 52 de ani, cunoscut în trecut ca unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din România. Găină este fiul colonelului Constantin Găină, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul DGPI (Direcția Generală de Protecție Internă), ceea ce a atras imediat atenția anchetatorilor.

Alexandru Găină are un cazier complex, fiind implicat de-a lungul timpului în mai multe dosare grave. În 15 iulie 1998, în București, el a fost acuzat că l-ar fi ucis pe Mihai Ionescu, cunoscut sub porecla „Mișu Țiganu”, un cămătar apropiat de clanul lui Fane Căpățână și cu legături în mafia italiană.

Victima a fost împușcată cu un pistol de tip Carpați 1974, calibrul 7,65 mm, aflat în dotarea forțelor de ordine, care nu a fost găsit niciodată. În urma procesului, în anul 2025, Găină a fost achitat din lipsă de probe.

Pe lângă această acuzație, Alexandru Găină a mai fost cercetat anterior pentru trafic de droguri și furt de autovehicule, ceea ce i-a consolidat reputația de figură centrală în criminalitatea organizată din România. Autoritățile spun că flagrantul de azi-noapte ar putea fi legat de rețele internaționale de droguri și este unul dintre cele mai mari capturi de cocaină realizate în ultimii ani în județul Ilfov.

Potrivit poliției, operațiunea a necesitat intervenția mai multor echipe, după ce suspecții au opus rezistență activă. În timpul incidentului, ofițerii au fost agresați, iar pentru imobilizarea traficanților a fost nevoie să se facă schimburi de focuri. Drogurile și armele au fost confiscate și urmează să fie analizate pentru traseul lor în rețelele de distribuție.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili implicațiile complete ale celor doi traficanți, eventualele legături cu alte grupări infracționale și traseul drogurilor.