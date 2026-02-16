Accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în consultare publică. Proiect inițiat de PSD

Oana Matache, deputat PSD, a anunțat lansarea unei consultări publice în vederea elaborării unei inițiative legislative care ar putea interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Propunerea urmează modelul adoptat de Australia și alte state și are ca scop deschiderea unei dezbateri înainte de redactarea efectivă a proiectului de lege.

Anunțul a fost făcut luni, în cadrul ședinței grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, unde a fost lansată invitația la dialog public pe această temă.

Parlamentarul a formulat public o întrebare directă, menită să deschidă discuția privind oportunitatea unei astfel de măsuri.

Inițiatorul demersului subliniază însă că o eventuală interdicție trebuie însoțită de alternative concrete pentru adolescenți și de măsuri care să reducă dependența de telefon și mediul online.

„Ce punem în loc? Cum îi ajutăm pe copiii noştri să îşi scadă interesul, mirajul, iar în anumite cazuri ‘sevrajul’ pentru telefon şi social media?”

Potrivit acestuia, simpla interdicție nu este suficientă fără soluții care să ofere tinerilor alte forme de implicare și socializare.

În sprijinul consultării este invocat un studiu despre sănătatea psiho-emoțională a copiilor, coordonat de dr. Alina Epure. Conform cercetării, peste o treime dintre copii dorm șase ore sau mai puțin pe noapte, iar peste 90% folosesc dispozitive electronice înainte de culcare.

Aceste obiceiuri duc la instalarea oboselii încă de la începutul zilei, cu efecte asupra capacității fizice, mentale și emoționale necesare activităților școlare.

„Este esenţial să purtăm această discuţie înainte de a legifera”, transmite deputatul, invitând cetățenii să își exprime punctele de vedere și propunerile prin e-mail, în cadrul procesului de consultare publică.

Consilierul prezidențial Sorin Costreie a apreciat că accesul minorilor la rețelele sociale ar trebui reglementat, având în vedere concluziile studiilor privind dificultățile de concentrare și memorare în rândul copiilor. Totuși, acesta a atras atenția că o simplă lege nu va fi suficientă fără mecanisme clare de aplicare.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat că este necesară o dezbatere în rândul specialiștilor înainte de adoptarea unei decizii politice privind limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare.

Întrebat, în 12 februarie, dacă susține interzicerea accesului minorilor la platformele online, în contextul dezbaterii generate după cazul din Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis de alți trei copii, șeful statului a răspuns:

„E bine că avem dezbaterea asta, haideţi să lăsăm specialiştii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta, care este de decizie, cred că sunt două lucruri mari de care noi, ca societate şi noi, ca administraţie, trebuie să ne preocupăm: unul este întreg fenomenul consumului de droguri şi aici (...) rolul DIICOT-ului este foarte important şi al doilea este cum facem să integrăm care sunt acele activităţi pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, părinţilor, astfel încât ei să simtă că fac parte din societate şi să nu intre pe nişte zone de dependenţe care sunt foarte periculoase la vârsta asta”, a răspuns Nicuşor Dan.