Un sat irlandez, scos la vânzare. Căsuțele pitorești, curțile îngrijite și grădinile cu lac costă 20 de milioane de euro

Pe malurile liniștite ale Marelui Canal, în comitatul Kildare, se află unul dintre cele mai impresionante sate private ale Irlandei care este scos la vânzare. O astfel de oportunitate de a achiziționa un sat întreg, păstrat într-o formă atât de autentică, apare foarte rar, informează sothebysrealty.com.

Satul Lyons nu este doar o simplă proprietate, ci o veritabilă parte din patrimoniul irlandez, unde clădirile din piatră cu vechime de secole, curțile îngrijite, grădinile cu lac și vechea moară de apă se împletesc într-un ansamblu cu un farmec și o eleganță aparte.

The Village at Lyons este un sat privat cu valoare istorică, restaurat cu grijă, amplasat într-un cadru rural pitoresc, înconjurat de terenuri agricole ondulate, arbori maturi și cursuri de apă. Afla la aproximativ 30 de minute de Dublin, acesta reprezintă o destinație deosebită, ușor accesibilă din capitală.

Satul este situat în apropierea Lyons Hill, un important sit regal din perioada medievală timpurie, care a servit drept reședință a regilor din Leinster încă din jurul anului 760 d.Hr. Dezvoltat inițial în secolele XVIII și XIX ca o așezare prosperă cu o moară pe malul canalului, ansamblul care formează astăzi domeniul de aproximativ 20 de acri modernizat.

La acea vreme, includea repere precum Jolly Angler Inn, o cazarmă de poliție, o ecluză, o școală a Bisericii Irlandeze și o moară de apă impunătoare, cu patru niveluri. Moara era administrată de Joseph P. Shackleton, rudă a exploratorului antarctic Ernest Shackleton.

În anii 1990, satul a fost restaurat cu atenție sub proprietatea lui Dr. Tony Ryan, fondatorul Ryanair, care a inițiat un amplu proces de conservare menit să readucă acest loc istoric la farmecul său original, păstrând în același timp autenticitatea arhitecturală.

În prezent, satul este alcătuit dintr-o colecție de căsuțe acoperite de trandafiri, organizate în jurul unor piețe și grădini intime, fiecare spațiu fiind proiectat cu respect pentru patrimoniul arhitectural, dar adaptat confortului modern.

Întregul ansamblu a fost restaurat cu o atenție excepțională la detalii de către meșteșugari de renume, reflectând o profundă apreciere pentru tradițiile constructive irlandeze.

Astăzi, The Village at Lyons este considerat unul dintre cele mai rare sate private din Irlanda, reușind să îmbine atmosfera autentică a unui sat istoric cu rafinamentul și confortul contemporan, rezultând un loc cu adevărat aparte.

Accesul în sat se face printr-o alee străjuită de copaci și o poartă impunătoare, iar atmosfera de calm și eleganță se resimte încă de la intrare. Proprietatea se desfășoară pe circa 20 de acri (80937.09 de metri pătrați) de peisaj idilic, incluzând grădini luxuriante, livezi și mici cursuri de apă liniștite.

Interioarele se disting prin detalii decorative istorice și elemente ornamentale deosebite, completate de mobilier rafinat, ales cu mare atenție pentru a păstra identitatea autentică a locului. Facilitățile includ căsuțe primitoare, un centru spa premiat, precum și restaurante și spații dedicate evenimentelor și divertismentului, potrivite atât pentru uz privat, cât și pentru găzduirea unor evenimente de amploare.

Dincolo de hotarele satului, peisajul rural se deschide către herghelii de renume internațional, terenuri de golf de campionat și conace istorice, toate integrate armonios în mediul natural.

În ciuda atmosferei sale retrase și liniștite, The Village at Lyons se află la o distanță scurtă de centrul orașului Dublin, oferind un echilibru rar între viața rurală și accesul rapid la mediul urban.

Astfel de oportunități de achiziție a unui sat istoric complet sunt extrem de rare. Satul Lyons reprezintă o ocazie unică de a conserva o parte importantă din patrimoniul cultural și arhitectural al Irlandei, contribuind în același timp la definirea viitorului său.

Fie că este imaginată ca o reședință privată de excepție, o destinație de agrement de referință, un centru de wellness sau un refugiu creativ de talie internațională, ori ca o investiție pe termen lung în patrimoniu, această proprietate oferă o oportunitate cu adevărat fără egal pe piața irlandeză.