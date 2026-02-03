Patru zodii care vor fi cele mai norocoase în februarie, conform horoscopului chinezesc

Februarie 2026 se anunță o lună plină de oportunități pentru anumite zodii, potrivit horoscopului chinezesc. Astrele sunt de partea celor care vor avea parte de noroc în carieră, sănătate și relații personale. Patru zodii se evidențiază în mod special, beneficiind de energii favorabile care le pot aduce surprize plăcute și momente de succes neașteptate, potrivit Express.

Experții în astrologie chineză subliniază că norocul nu vine întâmplător: acesta este rezultatul alinierii astrale. Pentru nativii din aceste zodii, februarie poate fi luna în care planurile mai vechi prind contur și în care apar oportunități profesionale sau financiare semnificative.

Anul Nou Chinezescdin 17 februarie 2026 va marca începutul Anului Calului de Foc, o perioadă caracterizată de energie puternică și dorință de libertate.

Janine Lowe, expertă în astrologie chineză, explică că, timp de 12 luni, energia Calului amplifică independența și neliniștea naturală, stimulând exprimarea de sine și ruperea cu limitele tradiționale.

„Anii Calului de Foc sunt adesea martorii schimbărilor sociale și culturale îndrăznețe. Oamenii simt nevoia să conteste autoritatea, să redefinească identitatea și să genereze transformări radicale”, a declarat Lowe.

Câinele, Anul Calului va face ca nativii acestei zodii să devină mai sociabili, deschizând noi căi de conectare cu oameni noi și consolidarea relațiilor existente.

Potrivit astrologului Donna Stellhorn, „Anul Calului aduce multe invitații sociale și șanse de a explora oportunități care înainte erau inaccesibile”. Câinii vor avea parte și de noi experiențe educaționale și de călătorii, făcând 2026 un an plin de explorare.

Capră: Pentru cei născuți în Anul Caprei, ritmul accelerat al Anului Calului poate părea uneori solicitant. Totuși, natura socială și sprijinul constant le vor aduce beneficii, mai ales în carieră. „Caprele primesc o forță ușoară și constantă, care le ajută să-și reconstruiască încrederea și stabilitatea”, explică astrologii.

Tigru: Tigrii vor fi adevărați magneti pentru noroc, mai ales în dragoste și romantism, grație energiei lor pasionale și aventuroase. În plus, vor apărea oportunități financiare și de leadership, de la joburi creative și investiții până la expunere publică și recunoaștere profesională.

Cal: Pentru nativii zodiei Cal, Anul Calului se anunță extrem de favorabil. Energia liberă și motivată a acestei zodii se aliniază perfect cu vibrațiile anului, aducând creștere, călătorii, libertate și șanse de a-și atinge obiectivele.

„Caii se mișcă în armonie cu ritmul anului, experimentând oportunități, pasiune reînnoită și dezvoltare personală”, afirmă astrologii.

Februarie 2026, odată cu Anul Nou Lunar, va fi astfel o perioadă plină de noroc și surprize plăcute pentru aceste patru zodii, dar și un moment de oportunitate și creștere pentru toți cei care știu să profite de energia pozitivă a începutului de an.