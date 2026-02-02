Horoscopul lui Dom’ Profesor,   3 februarie 2026. Viscolul cel mare

3 februarie

Pe 3 februarie s-au născut Gertrude Stein, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Morgan Fairchild, James A. Michener, Paul Scherrer, Charles Augustus Hartley, Ştefan Iordache, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Constantin Arsene, Constantin Virgil Negoiţă.

În calendar este Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu şi Sf. Proorociţă Ana.

Mai nimic în „Kalendar”, s-au terminat zilele Filipilor de iarnă. Dar, prin unele părţi ţineau până pe 7 februarie.

"Evenimentul Zilei" din 3 februarie 1954 a fost marele viscol din România. Exact acum 72 de ani românii au suportat un fenomen meteo extrem. Viscol, vânt de până la 150 kilometri pe oră, depuneri de zăpadă de 1,80 metri în 24 de ore, troiene de cinci metri înălţime. Iadul Alb s-a dezlănţuit şi a cuprins şi Bucureştii, jumătate de ţară, de fapt!

În dimineaţa zilei de 3 februarie 1954, repet, acum exact 72 de ani, Bucureştii erau un oraş mort, un oraş ucis de viscol, ger şi zăpadă, multă zăpadă, extrem de multă, prezentă peste tot!

O duceam tare greu, stabilizarea din 1953 şi desfinţarea Băncii Marmorosch Blanc îl lăsase fără bani pe şeful familiei, pe dom' Pascale, meseriaş şi negustor cinstit din Obor. Iarna aceea am mâncat mai mult pâine prăjită, unsă cu untură şi am băut ceai fierbinte negru rusesc, mult ceai! Și ce mai rămăsese din băcănia bunicii Uța. Pâine prăjită pe o "Stalingradskaia" un butoi de metal, umplut cu rumeguş bătătorit, cu unele aerisiri făcute cu iscusinţă şi care ardea înăbuşit cam treizeci de ore. Pentru lemne nu am avut bani, rumeguşul a fost de la "ajutorul muncitoresc"!

Dar ceea ce doresc să vă spun este că în iarna aceea teribilă românii au luat examenul la solidaritate. "Tovarăşii", deputaţii de stradă, membrii de partid, au fost uimiţi de modul cum au reacţionat bucureştenii, care au ieşit toţi cu lopeţile la dat zăpada, fără să fie nevoie de "convocare"! Şi bunicul meu, dom' Pascale, şi Covăcescu cel uriaş, ardeleanul greco-catolic cu motocicleta lui nemţească, bănuit de legături cu partizanii şi care mereu era ridicat la patru dimineaţa de Securitate şi venea de acolo bătut bine, dar vesel, spunea că aflase bancuri noi, şi Zisu, croitorul evreu pe care tataie îl ascunsese în pivniţă de legionari, şi muncitorul de la "Pâsla", Gogu, slab, înalt, ciolănos, dar puternic ca o locomotivă, şi Cornelia, o femeie frumoasă, fină, desenatore tehnică, chiar dacă avea stenoză mitrală, unchi, mătuși, mama, tata şi chiar...eu! De fapt, toţi cei pe care îi cunoşteam.

O sticlă mare de doi litri, cum nu se mai fac astăzi, cu o etichetă colorată cu negrii buzaţi care cântau din banjo. Astăzi eticheta romului acela nemaipomenit ar fi considerată rasistă şi politic incorectă. Mi s-a poruncit să dau oamenilor doar o înghiţitură... şi aşa făceam! Atunci, aveam numai câţiva ani, am descoperit ce influenţă pot să am asupra oamenilor, dacă le vorbesc frumos şi le spun exact, corect - adevărul, uitându-mă drept în ochii lor!

Greul a căzut pe capul soldaţilor, aveam să aflu mai târziu. Ei au participat masiv la dezăpezire în ţară, dar mai ales în Bucureşti, unde, au participat cu pluguri de zăpadă ataşate la tancuri şi cu multe camioane Molotov, care au transportat zăpada să fie aruncată în Dâmboviţa. Au plătit cu multe victime confruntarea cu zăpada, 34 de soldaţi, gradaţi şi ofiţeri. Ca într-o bătălie, o perioadă de război! Cinci soldaţi au îngheţat de frig în noaptea de 2 spre 3 februarie, când făceau de pază, erau santinele.

Dintre civili au fost 76 de victime. Marea majoritate a pierit în Câmpia Bărăganului. Bordeiele în care locuiau, bordeie, da, am zis bine, s-au prăbuşit din cauza greutăţii zăpezii, noaptea, şi i-au strivit!

Dar, vă garantez, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă, Doamne fereşte, viscolul de acum 72 de ani s-ar repeta acum, nu ştiu ce s-ar întâmpla cu noi, cu oamenii acestei ţări. Tare mă tem că suntem în faţa unui examen pe care nu o să-l trecem, după cum suntem conduşi şi se comportă autorităţile centrale şi locale. Nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva, nu merităm acest lucru, cu toate păcatele nostre.

Până una-alta, afară este frig pentru perioada din an şi aici, în Prahova submontană este zăpadă peste tot. Nu multă, dar este !

Iar după cum probabil că ştiţi, Phyl, marmota, a fost, ieri, 2 februarie, foarte sigur în a "prognoza" că iarna mai durează șase săptămâni. Așa am aflat că mai există o marmotă, concurentă, în State Island, pe nume Chuck. Care a ”zis” același lucru.

Acum, ce să vă mai spun? Ieri am revăzut filmul cu Bill Murray „Groundhog Day”. Bun, ştiţi prea bine că am dreptate, că „groundhog” înseamnă „marmotă” o specie numită ”Marmota Monax”, vezi http://ro.bab.la/dictionar/engleza-romana/groundhog. Dar, întotdeauna, este un dar! M-am gândit că „Ziua Cârtiţei” cum s-a tradus în limba română filmul, este un titlu ori prostesc, ori genial. De ce genial? Pentru că se referă la meteorologul cel infatuat care în prima zi în localitatea lui Phyl, marmota, Punxsutawney, nu vede nimic, nu vede oamenii din jur, este o cârtiţă. Trebuie ca ziua să se repete mereu ca să-şi dea seama de calităţile oamenilor din jurul lui, de ceea ce se întâmplă cu adevărat, de realitate şi să facă ceea ce este bine şi corect.

Adesea suntem cârtiţe, nu ştim decât micul nostru tunel. Aşa trecem nepăsători pe lângă oameni buni, oameni de calitate, pe lângă întâmplări grozave şi trăiri care pot să ne bucure sufletul.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi vă invit la o experienţă. Uitaţi-vă în jurul domniilor voastre ca şi când aţi vedea pentru prima oară oamenii şi lucrurile. Priviţi cu sufletul, cu inima, pentru că după cum spunea Saint-Exupéry, ochii vă pot înşela. Ziua Cârtiţei poate fi mereu!

Măcar mâine, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 februarie 2026

Ai inima deschisă şi zâmbetul pe buze. Ceea ce te ajută să fii conştient de posibilităţile şi abilităţile tale şi să avansezi pe calea intereselor strategice. Încet, durabil, nu te grăbi! Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi Berbecii puşi pe cumpărături şi tratamente cosmetice de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă.

Trebuie să conduci lucrurile în aşa fel, încât să obţii consensul, să valorifici cpnstructiv toate discuţiile tale. Nu uita să subliniezi, la sfârşitul convorbirii, ceea ce ai stabilit! Aspectele benefice sunt in cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Taur, este convertită la religia cumpărăturilor de sezon, poate de primăvară. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie la poarta nouă, este bine să-ţi faci un plan amănunţit, din timp.

E o zi în care poţi să te bazezi pe instinct, pe prima impresie, fie la muncă, sau în dragoste. Ai intuiţie, ghiceşti motivele ascunse ale celor din jurul tău - prevenit, înseamă pregătit! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni, sau rude. Având in vedere şi luând in consideraţie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renunţat la cura de slabire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere cu dans!

Nu te simţi confortabil! Analizează-ţi activitatea, vezi dacă eşti în progres, sau pierzi timpul. Mercur arată noroc la cumpărături, poţi găsi unele lucruri, pe care le doreai, la solduri! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci confortabilă şi plăcută!

Ai o dispoziţie schimbătoare, astăzi. Dar, eşti răsfăţat şi lumea îţi face pe plac. Pe fond, eşti dezamăgit, pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni, care nu au justificat încrederea ta. Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită astăzi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mâine!

Un horoscop complex, cu multe aspecte, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie. Stai puţin şi gândeşte-te că poţi găsi şi oameni de calitate, care te pot ajuta! Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce trăiri complexe. Ai ocazia să-ţi tratezi durerile acelea care nu te mai lasă. Nu mai amâna, sănătatea este bunul cel mai de preţ. Veşti bune de departe.

Zi de decizii! Nu-ţi place deloc, pentru că e necesar să fii rapid, spontan şi agresiv. Jupiter te ajută cu puţin noroc, iar Marte îţi dă energie, dar soarta trebuie să ţi-o faci singur! Te-ai obişnuit, deja, ca lucrurilă să nu-ţi iasă din prima, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, Astrologia nu este o filozofie comunistă, nici pe departe – evident, nu avem toţi aceiaşi soartă!

Se pare că îţi merge bine, astăzi! Cu o excepţie, nu trebuie să iei decizii legate de bani, cheltuieli, împrumuturi, bănci. Domeniul relaţiilor umane e ceva mai avantajat de conjunctură. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută în anturaj, sau în familie. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua nimic foarte în serios, joacă-te, fii vesel şi bucuros. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ştii că ai o zi bună, vrei să ai o zi bună, poţi avea o zi bună!

Contradicţii, minore, îţi umbresc ziua. Încearcă să rezolvi prin dialog, prin clarificarea problemelor. Ai grijă de corpul tău, nu-l exploata la extrem şi sufletul se va simţi mai bine! Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, cât şi în dragoste. Nu risca nimic în această zi, pentru că Jupiter este un pic supărat pe tine. Ei, nimic personal, bârfe şi intrigi în Olimp...

Mai mulă lume se bazează pe tine. Astăzi ai o zi densă, aglomerată, în orice domeniu activezi. Încearcă soluţii simple, verificate în timp, nu fii perfecţionist, nu complica când nu trebuie! O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Proiectele începute astăzi, chiar cu Saturn, protectorul zodiei, afectat, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, poţi evita neplăcerile.

Astăzi nu trebuie sa faci cheltuieli mari şi până la urmă, inutile. Dar, poţi să faci planuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale, ai veşti că în curând poţi să ai şi mijloacele necesare. Eşti făcut din pulbere de stele! Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci să te schimbi pe tine! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţină mişcare, poate sală, poate în aer liber, dacă nu-ţi este frig.

Ziua e în "dinţi de fierăstrău", când sus, când jos, când rău, când bine - când vesel, când trist! O zi care începe bine, dar oboseşti pe parcurs, probabil din cauza variaţiilor emoţionale! Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, sau în societate, încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţînd la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : "totul sau nimic"!