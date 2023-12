Regretul unui genial actor român. A plecat cu el în mormânt

Ștefan Iordache a murit pe 14 septembrie 2008, în ziua Sfintei Cruci. Actorul Stefan Iordache a încetat din viată la vârsta de 67 de ani la o clinică din Viena. Artistul a murit în urma unui stop cardio-respirator survenit pe fondul leucemiei de care suferea.

Ștefan Iordache a avut un mare regret

De-a lungul carierei sale, Ștefan Iordache a jucat în numeroase producții de succes. Printre acestea s-au numărat:

Cel mai iubit dintre pamânteni,

Oglinda”, „Glissando,

Ciuleandra,

De ce trag clopotele, Mitică?,

Pruncul, petrolul şi ardelenii,

Înghiţitorii de săbii,

Bietul Ioanide.

Ștefan Iordache a jucat pe scenele unor mari teatre din țară. La Teatrul Nottara, Teatrul Mic şi Teatrul Naţional din Craiova, Caracal.. Ștefan Iordache a murit cu o mare durere în suflet. El vorbea despre moarte, dar și despre teama sa.

Ultimele cuvinte ale regretatului actor

Ștefan Iordache avea o teamă. Voia să știe când o să moară, dar și dacă o să se chinuie sau nu. De asemenea, celebrul actor spunea că vrea să lupte cu moartea.

Actorul și-a dorit să aibă copii, dar a pus cariera pe primul loc. Târziu și-a dat seama că ar fi putut să le facă pe ambele în același timp. Mai mult de atât, el vorbea și despre locul în care își dorea să fie înmormântat.

„Da, mi-e frică… (…). Mulţi oameni îşi doresc să moară în somn. Dar eu aş vrea să ştiu când mor, chiar dacă m-aş chinui. Poate mai există o şansă. Vreau să lupt cu moartea. Vreau să o văd, să o simt. Am să plec, totuşi, cu regretul că nu am copii. Eu am considerat că înainte de toate e arta mea. Acum, îmi dau seama că aş fi avut timp şi pentru artă, şi pentru copil.

Dar e prea târziu. Probabil că, atunci când voi fi pământ, voi simţi şi mai bine mângâierea apei şi mângâierea Soarelui.. să fiu înmormântat într-un loc înalt ca să-mi văd căsuța, sub un plop care să tină umbră vara și, toamna, să-și lase frunzele pe mormânt. Să nu-mi măturați frunzele”, spunea marele actor.