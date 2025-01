Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 ianuarie 2025. Dacă greşeşti, recunoaşte greşeala, îndreapt-o şi întoarce-te din drum!







30 ianuarie

Pe 30 ianuarie s-au născut Franklin Delano Roosevelt, James Watt, Gene Hackman, Vanessa Redgrave, Grigore Gafencu, Doina Spătaru.

Sinaxar, Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Hrisostomul.

"În fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt praznuiti Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz si Ioan Gura de Aur. Aceasta sarbatoare semnifica unitatea crestinilor. Dupa ani de dispute intre comunitatile crestine, pe tema - cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi, s-a hotarat in urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan al Evhaitelor, in timpul imparatului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), ca 30 ianuarie sa fie ziua de cinstire comuna a celor trei ierarhi.

Pentru a recunoaste valoarea teologica a Sfintilor Trei Ierarhi, prin hotararea luata la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfintii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai institutiilor de invatamant teologic ortodox din intreaga lume." Preot Sofian Boghiu.

Tradiţional, Filipii de iarnă, Trisfetiţele, Teclele.

Am vrut, după cum este obiceiul, să vă spun despre Anul Nou chinezesc. Dar ceva m-a oprit. Noi nu suntem nici chinezi și nici budhiști. Globalizarea asta imbecilă amestecă prea mult lucrurile. Așa că am rămas la astrologia adusă prin părțile astea de către Zamolxe. Sunt destui nefericiți ca să vă umple capul cu chinezării. Fiecare, după cum îi este felul!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, într-o săpătură arheologică, adâncă de mulţi metri, poţi să vezi succesiunea vârstelor omului, straturi suprapuse de rămăşite neînsemnate, cioburi și unelte sparte, dar atât de importante în ochii savantului arheolog. Tot aşa poţi să vezi cu ochii minţii, cu sufletul şi inima, obiceiurile, tradiţiile, folclorul şi să „vezi” clar şi luminos suprapunerea în timp, dar în acelaşi spaţiu, a cel puţin trei calendare ale poporului român. Suntem vechi, pe aici, de am avut atâtea calendare, în mii de ani de existență.

Cele trei fetiţe, „trifetiţele” – un motiv ce provine, probabil, din matriarhat, din paleolitic. Peste denumirea veche s-a suprapus, intenționat, termenul slavon creștin tri sfetite, trei sfinți, trei ierarhi. Pentru că, dragii moșului, creștinismul a fost impus prin părțilea acestea de către slavi, pe calea dură.

Am numărat nici mai puţin, nici mai mult, de 47 de mituri europene despre cele trei fetiţe. Fetiţele „intrau la învăţătură” ca să devină, la pubertate, vânătoriţe iscusite, războinice de vază şi conducătoare ale tribului – să nu uităm că este vorba despre vârsta de început, a matriarhatului. Mai poate fi vorba şi de teribilele Moire, cele trei zeiţe ale destinului, de care se temea şi nemuritorul Zeus.

Apoi, alt calendar. Sfârşitul neoliticului îl aduce pe cumătrul lup. Lupul Şchiop. Iubit, respectat, temut şi în acelaşi timp urât. O gamă largă de sentimente, depinde - dacă „te simţeai cu musca pe căciulă”!

Apar cei trei sfinţi, calendarul creștin, cu o sfadă a credincioșilor lor. Şi Maica Domnului care nu a socotit bine zilele şi plecă la Templu cu Pruncul în braţe pentru Înfăţişare. Apoi se întoarce din drum.

Rar sunt, în cursul anului, o aglomeraţie aşa de mare de simboluri. De ce oare?

Omul preistoric, apoi din antichitate, era în strânsă legătură cu fenomenle naturale şi un fin şi permanent observator al cerului. De observarea cerului și stabilirea calendarului, anotimpurile, inundații, seceta, ritmul vegetației, etc depindea supraviețuirea. El a înregistrat că în această perioadă depresivă a anului, stelele care nu clipesc şi despre care se spunea că sunt ochii zeilor, ei bine, planetele se strâng, se aglomerează, în doar câteva sectoare ale cerului, în jumătate de zodiac. Acum, astăzi, de la Vărsător la Rac. Trei planete retrograde, Marte, Jupiter și Uranus.

Dar de o mare importanţă simbolică este întoarcere din drum a Maicii Domnului. Mesajul este clar: şi sfinţii pot greşi, dar dacă greşeşti, recunoaşte greşeala, îndreapt-o şi întoarce-te din drum!

Ceea ce nu se întâmplă cu nimeni în lumea de astăzi, mai ales cu "conducătorii noştri iubiţi". Nimeni nu spune: "Am greşit, vă rog să mă iertaţi! Nu o să se mai repete greşeala, o să-mi dau silinţa". Ce mă mir, nimeni nu mai spune: ”Bună ziua”, ”Mulțumesc” sau ”La revedere”.

După cum probabil că știți, un sondaj Gallup, la scară mondială, a consemnat faptul că 87% din populația globului afirmă că ”mergem pe o cale greșită”. Iar una dintre căile foarte greșite este cea a inteligenței artificiale. Recunosc viitorul când îl văd, mai ales dacă este o cale greșită.

Dar nu este nimic greșit în faptul că mereu avem speranța zilei de mâine, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 ianuarie 2025

BERBEC S-ar spune, după conjunctura caselor solare, că te gândeşti, destul de des, să schimbi ceva din viaţă. Oricum a trecut mult timp de la ultima schimbare şi astăzi noul te avantajează! După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zi fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi, poate pe seară, te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi, poţi întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Eşti încăpăţânat, dinamic, da, dar nu spontan!

TAUR Este cazul să mai lasi obişnuinţa deoparte, aduna-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începând chiar de astăzi, cu organizarea locuinţei şi verificare garderobei de primăvară. Vine ea, se apropie! Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Aşa, nu poţi să greşeşti!

GEMENI Astăzi ai un mare dar al comunicării, al povestirii, pentru că eşti bine dispus! Cu toate că exagerarezi ca orice Geamăn, nu renunţa la punctul tău de vedere, ci susţine-l cu mult calm şi umor! Este o perioadă relativ bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză, crime şi de dezastre anunţate. Vezi-ți de treburile tale!

RAC O zi plină, densă, dar favorabilă. Succesul şi placerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de bucuria de a ajunge acasă, la căldură, în universul tău personal, armonios şi plăcut. Ziua de astăzi pare favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod.

LEU Ai probleme şi financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile prietenilor, familiei. Ei îţi vor numai binele, aşa că măcar ascultă-i! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Soare complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor la rude, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

FECIOARĂ O zi depresivă cu multe pe cap şi fără multe evenimente. Tocmai bună să faci, cum te sfătuiesc stelele, un prilej de relaxare şi recuperare, acasă, la căldură, un somn lung, bun şi necesar! Nu lăsa răul, boala să se instaleze, reacţioneză imediat. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori, sau noii clienţi.

BALANŢĂ Astăzi cineva din anturaj, din jurul tău, te poate decepţiona. Nu-i lăsa prilejul să se facă de râs, spune clar, de la început: "Nu cred, este o inexactitate!". Ca să nu zici minciună... Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc!

SCORPION E greu de crezut că un om puternic ca tine se poate lăsa copleşit de tristeţe şi melancolie. De vina sunt doar vremurile şi vremea depresivă, secetă și nesimțirea umană! Se poate şi mai rău! Relaxarea este o artă, învaţ-o! Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din deosebita zodie a Scorpionului printr-o creştere a sensibilitatii.

SĂGETĂTOR Cu o conjunctură de planete suficient de complexa în horoscop, viaţa nu este deloc simplă şi un bun exemplu este ziua de astăzi. Abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! Pentru unii dintre Săgetători, cei născuţi în ultimul decan: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Nu te lua după zvonuri de pe FB.

CAPRICORN Gândeşte-te bine înainte de a semna ceva, de a lua o hotărâre. Nu este o zi favorabilă asumării de noi răspunderi şi obligaţii, care se pot dovedi mai târziu foarte greu de îndeplinit! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: mai ales în viaţa socială. Nu pleca la drum! Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori.

VĂRSĂTOR Climatul general este unul social, de noi legături. Fii convenţional, cordial dar prudent, în noile relaţii cu cei care doresc neapărat să-ţi devina prieteni. Totuşi, călătoriile sunt sub un semn fast. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente...

PEŞTI Energia ta, puterea de muncă de astăzi stârneşti invidii, dar şi respect. Dar, mai bine gândeşte-te mai mult, poţi chiar să amâni o decizie, decât să o regreţi mai târziu! Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare, aglomeratie, înghesuiala; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi.