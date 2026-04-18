Asemănarea izbitoare dintre București și Phenian, capitala Coreei de Nord

Bucureștiul are multe puncte comune, mai ales arhitectura apărută în perioada comunistă, cu Phenian, capitala Coreei de Nord. Un subiect abordat de Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării, în podcastul Evenimentul Istoric, realizat de Dan Andronic și difuzat, vineri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Nicolae Ceaușescu a vizitat Coreea de Nord în 1971 și a legat o relație de prietenie cu dictatorul Kim ir Sen. Modelul comunismului din țara asiatică l-a încântat și a vrut să-l exporte și în România. La acea vreme, aflat în delegația română de la Phenian, Ion Iliescu a avut o discuție cu Siaka Stevens, liderul Sierrei Leone, aflat și el în vizită în Asia. Viitorul președinte al României i-a spus africanului că modelul nord-coreean nu e pentru România.

„Iliescu a avut niște discuții cu Siaka Stevens, ăsta era un lider african, care fusese și el invitat. Și au ajuns amândoi la concluzia că modelul ăla asiatic nu e aplicabil la noi. Și atunci, se pare, că această convorbire au fost interceptată. Și Iliescu era ferm convins că Pacepa s-a ocupat de această problemă să se ducă să dea raportul mai sus”, a afirmat invitatul emisiunii.

Fostul ministru al Apărării a vizitat Coreea de Nord și spune că Phenianul seamănă cu Bucureștiul din multe puncte de vedere. „Când am ajuns la Phenian, am fost la ultimul festival al tineretului în 89, mi-am zis, bă, sunt în București sau sunt în altă parte?

Deci asta a fost chestiunea. Dar ei aveau, ca să vă dau un exemplu, domnule, la ora 5 dimineața ieșea toată lumea din blocuri, între blocuri și făcea mișcări, gimnastica. Să duceau, să spălau, să îmbrăcau, coborau la cantina blocului. Mâncau ce li se dădea acolo, după care veneau și veneau camioane, camioane descoperite cu bănci. Astea, cum erau cele militare și se suiau, stăteau pe bănci”.

Pașcu a povestit și cum erau răsplătiți muncitorii de elită ai Coreei de Nord. „Cine era fruntaș, primea o bicicletă și putea să meargă la serviciu cu bicicleta lui. Bani n-aveau, li se dădeau o sumă modică de 80 de bani de-ai lor, cu care nu puteai să cumperi mai nimic, dar în rest primeau totul pe carte. Deci ai dreptul la o uniformă școlară pe an, ai dreptul la două costume, ai dreptul la o rochie, ai dreptul la și se duceau cu cartela și le ridicau.”