Interzicerea centralelor de apartament, decisă de autoritățile locale. Orașele din România care au aplicat deja măsura

Interzicerea centralelor de apartament, decisă de autoritățile locale. Orașele din România care au aplicat deja măsura
Decizia privind interzicerea centralelor individuale de apartament în blocurile noi revine autorităților locale, iar două orașe din România au introdus deja această restricție, potrivit explicațiilor oferite de șeful Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Interzicerea centralelor de apartament, decisă de autoritățile locale

Andrei Corlan a explicat că discuțiile privind limitarea centralelor de apartament nu sunt noi, însă aplicarea concretă depinde exclusiv de administrațiile locale.

„Este o discuție care a început încă de acum trei ani. În momentul de față, posibilitatea și oportunitatea interzicerii centralelor de apartament la blocurile noi este în ograda primăriilor”, a precizat Andrei Corlan în cadrul emisiunii.

Două orașe din România au introdus deja restricții

Potrivit șefului Gărzii de Mediu, două municipii au implementat deja această măsură prin condițiile impuse la autorizarea construcțiilor noi.

ANAF, încă un avertisment despre cea mai mare escrocherie. Cum pot fi evitate fraudele telefonice
Liviu Dragnea, din nou în fața instanței în dosarul Tel Drum. Avocații au atacat probele și cooperarea DNA - SRI
„Avem două exemple unde s-au interzis centralele de apartament. Mă refer la orașele Sfântul Gheorghe și Cluj. În autorizația de construire a blocurilor noi este prevăzută această condiționare (să se construiască doar cu o singură centrală pentru tot blocul – n.r.). Dacă un bloc are 60 de apartamente, asta ar însemna 60 de coșuri de evacuare”, a mai explicat Andrei Corlan.

Andrei Corlan

Andrei Corlan. Sursă foto: captură video

Măsura, considerată inevitabilă la nivel european

Subiectul a fost abordat și de Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, care a declarat că eliminarea centralelor individuale este o direcție inevitabilă la nivel european, însă aplicarea trebuie făcută gradual și cu alternative viabile.

„În primul rând, discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil. Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare. Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a precizat Adrian Teodorescu în aceeași emisiune.

Plan european pentru eliminarea centralelor de apartament

La nivel european, instituțiile au adoptat deja un plan care vizează reducerea consumului de energie și a emisiilor poluante. Potrivit informațiilor transmise public, obiectivul este eliminarea treptată a sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili până în anul 2040.

„Concret, Directiva privind performanţa energetică a clădirilor convenită de Parlamentul European şi statele membre ale UE prevede eliminarea treptată până în 2040 a cazanelor/sistemelor de încălzire alimentate cu combustibili fosili. Prin urmare, nu se interzic sistemele de încălzire pe gaz din clădirile existente”, a transmis pe Facebook, Comisia Europeană în România.

Guvernele au 16 ani pentru implementare

Aplicarea acestor măsuri va fi realizată gradual, fiecare stat având libertatea de a adapta soluțiile la contextul național. Guvernele vor avea la dispoziție aproximativ 16 ani pentru a stabili măsuri concrete, în funcție de caracteristicile pieței imobiliare și ale sistemului energetic.

„Directivele UE lasă guvernelor naţionale flexibilitate în ceea ce priveşte îndeplinirea de către acestea a aspiraţiilor şi a obiectivelor generale agreate. Legislaţia este concepută astfel încât să ţină seama de toate particularităţile naţionale ale parcului imobiliar şi ale mixului energetic din fiecare ţară”, mai precizează sursa citată.

16:31 - Greșeala care i-a marcat ultimii ani ai Reginei Elisabeta a II-a. O decizie ce continuă să ridice întrebări
16:30 - Cum a acționat Ion Iliescu la Revoluție în culise
16:30 - Asemănarea izbitoare dintre București și Phenian, capitala Coreei de Nord
16:22 - Deputat PNL, nemulțumit după ce a primit ordin de mobilizare de la MApN. Cristian Buican: Contravine legii
16:20 - De ce nu a fost România apropiată de China? Ioan Mircea Pașcu: „În 2012 a venit ordinul”

Cum a acționat Ion Iliescu la Revoluție în culise
