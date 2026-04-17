Destinul României între Rusia și NATO

Ediția specială a podcastului „Evenimentul Istoric” vă aduce față în față cu unul dintre cei mai importanți decidenți din istoria recentă a României: Ioan Mircea Pașcu. Cu o expertiză incontestabilă, prezența sa oferă o radiografie directă a modului în care a fost formată politica externă a statului român modern. De la deciziile fundamentale luate la începutul anilor '90 direct din inima Administrației Prezidențiale, până la reformele militare vitale începute în Ministerul Apărării, parcursul său culminează cu un mandat istoric.

Între 2000 și 2004, din poziția de Ministru al Apărării Naționale, el a coordonat și a finalizat cel mai mare succes de securitate din istoria noastră recentă: aderarea oficială la NATO. Adăugând o pregătire academică solidă și mandate grele în Parlamentul European, expertiza sa transformă acest dialog într-un document extrem de valoros.

Interviul moderat de Dan Andronic nu este doar o lecție de istorie, ci o radiografie tăioasă a mecanismelor care au modelat România de astăzi, explicată direct de omul care a luat deciziile.