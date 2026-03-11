Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea Adrianei Viliginschi de a înlocui arestarea preventivă cu arestul la domiciliu. Decizia, definitivă

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, miercuri, cererea Adrianei Viliginschi de a înlocui arestarea preventivă cu arestul la domiciliu, în dosarul în care este suspectată că a ajutat-o pe Amiana Păştina să șteargă urmele crimei în care a fost ucisă mama acesteia. Decizia instanței este definitivă, iar Adriana Viliginschi rămâne în arest preventiv până pe 7 aprilie.

Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au menținut, miercuri, decizia Tribunalului Sibiu de a prelungi măsura arestării preventive în cazul Adrianei Viliginschi, psiholoaga cunoscută ca fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în locuința sa din Sibiu, în 2023.

Viliginschi este suspectată că a ajutat-o pe Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama pentru a intra în posesia averii acesteia, să șteargă urmele crimei, iar în acest dosar Tribunalul Sibiu a decis prelungirea arestării preventive până pe 7 aprilie.

În fața instanței, inculpata a cerut înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, însă atât Tribunalul Sibiu, cât și Curtea de Apel Alba Iulia au respins solicitarea.

Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv pe data de 7 februarie, în dosarul în care este acuzată de complicitate la omor calificat. Potrivit procurorilor, din probele administrate în acest caz a rezultat că, la comiterea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane.

„Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat”, se arată în documentele procurorilor.

Adriana Viliginschi a fost partenera omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023 în locuința sa din Sibiu, femeia aflându-se în imobil în momentul atacului pentru care trei bărbați au fost găsiți vinovați, în primă instanță.

Recent, unul dintre cei trei condamnați a susținut că el și un alt inculpat nu sunt vinovați și că Adriana Viliginschi ar fi fost complicea lui Costinel Cosmin Zuleam, fugit din țară după crimă și extrădat anul acesta din Indonezia.