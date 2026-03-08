Crimă într-un apartament din Timișoara. O femeie a murit după ce ar fi fost atacată de propriul fiu

O femeie a murit într-un apartament din municipiul Timișoara, după un incident violent petrecut în locuința în care trăia împreună cu fiul său, duminică, 8 martie. Potrivit unor surse judiciare, femeia ar fi fost înjunghiată în zona gâtului de propriul copil, în urma unui conflict izbucnit în interiorul apartamentului.

Evenimentul a avut loc într-un bloc situat pe strada Răneți, unde locatarii au alertat autoritățile după ce au auzit zgomote puternice și un scandal provenind din locuință. La fața locului au intervenit polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, care au găsit-o pe femeie în stare de inconștiență.

Incidentul este investigat de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor.

Potrivit informațiilor din anchetă, locatarii imobilului au apelat numărul de urgență după ce au auzit scandal în apartament. Surse judiciare au precizat că în locuință se afla un bărbat cunoscut în zonă pentru probleme psihice, care ar fi provocat tulburări și zgomote puternice.

„Locatarii imobilului au sunat la poliție după ce un bărbat, cunoscut în zonă cu probleme psihice, ar fi provocat tulburări și zgomote puternice în apartament”, potrivit surselor citate.

Polițiștii trimiși la fața locului au intervenit pentru a-l imobiliza pe bărbat. După pătrunderea în locuință, aceștia au descoperit-o pe mama acestuia în stare de inconștiență.

„În urma verificărilor efectuate în locuință au descoperit-o pe mama acestuia în stare de inconștiență, cu o plagă în zona gâtului”, au precizat aceleași surse.

La locul incidentului au fost chemate echipaje medicale care au încercat să îi acorde victimei primul ajutor. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

„Echipajele medicale chemate la fața locului au încercat să o resusciteze pe femeie, însă manevrele nu au avut rezultat”, potrivit informațiilor obținute din anchetă.

În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să constate decesul femeii.

În același timp, bărbatul suspectat de agresiune a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Surse judiciare au precizat că acesta prezenta mai multe răni la nivelul mâinilor.

Potrivit informațiilor din anchetă, rănile suferite de bărbat ar fi fost provocate în timpul incidentului din apartament. Circumstanțele exacte în care acestea au apărut urmează însă să fie stabilite de anchetatori.

„Rănile ar fi fost suferite în timpul incidentului petrecut în locuință, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în cadrul anchetei”, au mai transmis surse judiciare.

Bărbatul va fi supus evaluărilor medicale și, în funcție de rezultatele acestora, autoritățile vor decide ce măsuri se impun.

Cazul este investigat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul din apartamentul din Timișoara, inclusiv modul în care a avut loc agresiunea și starea psihică a suspectului.

Potrivit surselor citate, ancheta va lua în calcul și informațiile potrivit cărora bărbatul ar avea antecedente legate de probleme psihice.

În funcție de rezultatele investigațiilor, ale expertizelor medico-legale și ale evaluării psihiatrice, procurorii vor decide măsurile legale care se impun în acest caz.