Explozie la Ambasada SUA din Oslo: Pagube minore și nicio victimă înregistrată

Explozie la Ambasada SUA din Oslo: Pagube minore și nicio victimă înregistrată

O explozie a avut loc sâmbătă la Ambasada Statelor Unite ale Americii din Oslo, Norvegia, provocând pagube minore, fără a se înregistra însă răniți, conform declarațiilor poliției norvegiene.

Poliția a confirmat că Ambasada SUA din capitala norvegiană, Oslo, a fost zguduită de o explozie la primele ore ale dimineții de duminică, 8 martie. Autoritățile din Norvegia au confirmat că respectiva clădire a suferit unele daune, însă rămâne neclar dacă cineva a fost rănit în urma exploziei.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 1:00 a.m.. Michael Dellemyr, comandantul operațiunilor de la fața locului, a declarat pentru televiziunea publică norvegiană că deflagrația a cauzat doar daune minore la intrarea destinată publicului a ambasadei, clădirea fiind situată la periferia capitalei Oslo.

Până în acest moment, cauza exploziei rămâne neclară, iar autoritățile nu au efectuat nicio arestare în legătură cu acest incident. După producerea exploziei, poliția a emis un comunicat în care a precizat că a mobilizat „resurse importante în zona din jurul ambasadei americane” și că se află în dialog constant cu reprezentanții misiunii diplomatice. Videoclipurile postate pe rețelele sociale la scurt timp după eveniment au arătat prezența vehiculelor de poliție și a forțelor de intervenție echipate tactic în afara ambasadei.

Impactul a fost resimțit și de locuitorii din zonă. Anna Gilbo, care locuiește în apropierea complexului diplomatic, a surprins imagini video din casa sa în care se vedea fum ridicându-se în depărtare. „A fost o bubuitură puternică, iar toată casa s-a zguduit”, a relatat ea.

Ambasada SUA și nici Departamentul de Stat american nu au răspuns imediat solicitărilor NBC pentru comentarii suplimentare. De asemenea, conducerea Poliției din Oslo nu a oferit pe moment mai multe detalii referitoare la anchetă.

