SUA - Iran, povestea unei confruntări istorice, din 1998. Meciul a fost numit „mama tuturor jocurilor”

În urmă cu aproape 28 de ani, SUA și Iran au fost protagonistele unei confruntări istorice. Una extrem de încărcată, chiar dacă bătălia s-a dus pe terenul de fotbal. În Franța, la Campionatul Mondial din 1998, cele două naționale au căzut în Grupa F, din care au mai făcut parte Germania și Iugoslavia.

Tensiunile dintre americani și iranieni erau extrem de încordate și la acea vreme. Așa că jocul a fost prezentat mai mult din punct de vedere politic. Sportiv, contextul a fost și el tensionat, cu miză. În prima etapă, iranienii fuseseră învinși de iugoslavi (0-1), americanii cedaseră în fața Germaniei, scor 0-2. Așa că cine pierdea meciul direct pierdea șansa de-a mai ajunge în „optimi”.

Meciul s-a disputat la Lyon, în ziua de 21 iunie. Și a fost câștigat de Iran, cu scorul de 2-1. Președintele Federației de Fotbal din SUA l-a numit „mama tuturor jocurilor”. După mai mulți ani, revista Four Four Two a spus despre acea întâlnire că a fost „cel mai încărcat joc politic din istoria Cupei Mondiale”.

Pentru amblele națiuni, miza a fost mult mai mare decât șansa de-a ajunge în optimile de finală. Șansă pe care iranienii au și ratat-o, pentru că în ultima etapă au pierdut cu Germania, scor 0-2, Iar americanii au fost învinși de iugoslavi, 0-1.

Jucătorii și-au văzut de fotbal și au jucat atât de corect încât FIFA le-a acordat celor două naționale un premiu pentru fair-play. Este vorba despre o medalie care acum este afișată alături de tricoul eroului iranian Hamid Reza Estil, cel care a marcat golul victoriei.

În prezent, în plin război dintre cele două țări, în plan fotbalistic există și întrebarea legată de participarea în vară la Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada. „Nu-mi pasă dacă Iranul participă. E o țară slăbită”, a spus Donald Trump, președintele din SUA.

„După atac, nu ne putem aștepta să privim cu speranță spre Cupa Mondială", a anunțat Mehdi Taj, președintele Federației de Fotbal din Iran.

Iranienii fac parte din grupa G și ar trebui să joace la Los Angeles cu Noua Zeelandă și Belgia și cu Egiptul la Seattle.