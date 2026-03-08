SUA - Iran, povestea unei confruntări istorice, din 1998. Meciul a fost numit „mama tuturor jocurilor”
- Nicolae Comănescu
- 8 martie 2026, 06:54
În urmă cu aproape 28 de ani, SUA și Iran au fost protagonistele unei confruntări istorice. Una extrem de încărcată, chiar dacă bătălia s-a dus pe terenul de fotbal. În Franța, la Campionatul Mondial din 1998, cele două naționale au căzut în Grupa F, din care au mai făcut parte Germania și Iugoslavia.
SUA - Iran, povestea unei înfruntări la Mondialul din 1998. Meciul a fost numit „mama tuturor jocurilor”
Tensiunile dintre americani și iranieni erau extrem de încordate și la acea vreme. Așa că jocul a fost prezentat mai mult din punct de vedere politic. Sportiv, contextul a fost și el tensionat, cu miză. În prima etapă, iranienii fuseseră învinși de iugoslavi (0-1), americanii cedaseră în fața Germaniei, scor 0-2. Așa că cine pierdea meciul direct pierdea șansa de-a mai ajunge în „optimi”.
Meciul s-a disputat la Lyon, în ziua de 21 iunie. Și a fost câștigat de Iran, cu scorul de 2-1. Președintele Federației de Fotbal din SUA l-a numit „mama tuturor jocurilor”. După mai mulți ani, revista Four Four Two a spus despre acea întâlnire că a fost „cel mai încărcat joc politic din istoria Cupei Mondiale”.
Miză și politică, și sportivă
Pentru amblele națiuni, miza a fost mult mai mare decât șansa de-a ajunge în optimile de finală. Șansă pe care iranienii au și ratat-o, pentru că în ultima etapă au pierdut cu Germania, scor 0-2, Iar americanii au fost învinși de iugoslavi, 0-1.
Jucătorii și-au văzut de fotbal și au jucat atât de corect încât FIFA le-a acordat celor două naționale un premiu pentru fair-play. Este vorba despre o medalie care acum este afișată alături de tricoul eroului iranian Hamid Reza Estil, cel care a marcat golul victoriei.
Participarea la turneul din vară e nesigură
În prezent, în plin război dintre cele două țări, în plan fotbalistic există și întrebarea legată de participarea în vară la Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada. „Nu-mi pasă dacă Iranul participă. E o țară slăbită”, a spus Donald Trump, președintele din SUA.
„După atac, nu ne putem aștepta să privim cu speranță spre Cupa Mondială", a anunțat Mehdi Taj, președintele Federației de Fotbal din Iran.
Iranienii fac parte din grupa G și ar trebui să joace la Los Angeles cu Noua Zeelandă și Belgia și cu Egiptul la Seattle.
