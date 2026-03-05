Bolojan, anunțul așteptat de toți românii: Prețul gazelor, neschimbat până în aprilie 2027

Guvernul a adoptat, joi, mai multe acte normative cu impact economic și social semnificativ, menite să asigure stabilitate pe piața gazelor, dar și să reorganizeze Romsilva. Ilie Bolojan, premierul României, a făcut anunțul pe care îl așteptau toți românii.

Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul a adoptat mai multe acte normative, unele dintre ele cu impact general.

Potrivit șefului Executivului, prețul la gaze nu va fi majorat în România cel puțin până în aprilie 2027, o veste așteptată de cetățeni cu sufletul la gură.

„Au fost adoptate mai multe acte normative, unele cu impact general. O ordonanță de Guvern menține prețurile la gaz până în primăvara anului viitor, ceea ce este foarte important. A doua ordonanță se referă la reforma Romsilva, creând condițiile pentru funcționarea optimă a instituției”, a explicat Bolojan.

Potrivit lui Ilie Bolojan, plafonarea prețului gazului pentru consumatorii casnici va fi valabilă un an, ceea ce oferă predictibilitate economică și socială. „Astăzi, două treimi din gazele noastre sunt interne, iar o treime reprezintă importuri. Anul viitor, România își va tripla producția, vom deveni independenți, ceea ce face ca oferta să fie suficientă. Aceasta este o măsură care ajută la coborârea ratei inflației și la stabilitatea pieței”, a adăugat oficialul.

„Am adoptat un memorandum pentru finalizarea cererii de plată de peste 2 miliarde de euro, aflată acum în analiză, pentru a absorbi fondurile și a finaliza PNRR”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan nu a trecut cu vederea nici ultimele evenimente din Orientul Mijlociu, precizând că Guvernul trebuie să acționeze în așa fel încât ajustările din sectorul energetic să nu aducă efecte negative asupra economiei.

“Ceea ce mai trebuie să facem în perioada următoare este, pe de o parte, să acționăm – și am discutat cu domnul ministru Ivan și astăzi, și ieri – pentru a limita efectele asupra economiei românești, asupra costului aprovizionării cu motorină și benzină, de exemplu. Aici suntem activi, urmărim ceea ce se întâmplă în piețe”, a spus premierul.