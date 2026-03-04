Românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh la gaze în următorul an

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, la Antena 3 CNN, că va propune o lege care va păstra prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici la 0,31 lei/kWh pentru încă un an, măsură justificată de contextul internațional și amânarea liberalizării pieței gazelor.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, împreună cu premierul Ilie Bolojan, va prezenta joi, după ședința de guvern, un proiect de lege prin care consumatorii casnici nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale timp de încă un an.

„Este un proiect încă de acum o săptămână, care a fost actualizat în context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult decât plătesc azi, pentru încă un an de zile”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a precizat că mecanismul a fost gândit pentru perioada post-eliminare a plafonării, care trebuia să înceteze la 31 martie, și va permite menținerea prețului stabil pe întreaga perioadă următoare. „România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale cauzate de războiul din Orientul Mijlociu”, a subliniat ministrul.

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunțase că liberalizarea totală a pieței gazelor, inițial programată pentru 1 aprilie 2026, va fi amânată cu un an. În perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va mai fi plafonat, dar va fi administrat și reglementat pentru a evita creșteri bruște.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm cetățenii de un posibil puseu de inflație pe fondul creșterilor necontrolate la gaze”, explica premierul. El a adăugat că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaze, ceea ce ar putea reduce prețul și va asigura aprovizionarea în sezonul rece.

Prețurile gazelor naturale au început să crească după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Economistul Adrian Mitroi a declarat că situația este neprevăzută și complexă.

„Oricât de multă inteligență artificială am folosit pentru a genera scenarii, combinația petrol-gaz din acest context este ceva nou”, a explicat profesorul. El a menționat și influența cursului valutar asupra prețurilor, evidențiind impactul dolarului și euro asupra pieței energiei.

Ministrul Energiei a reiterat că prețurile nu vor depăși nivelul actual de 0,31 lei/kWh și că resursele interne de gaze, aproximativ 10 milioane de metri cubi extrase anual, vor fi folosite pentru beneficiul direct al cetățenilor. „Scopul este ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an”, a mai spus Bogdan Ivan.

Premierul Bolojan a confirmat că perioada tranzitorie va permite un preț stabil și administrat, fără plafon, pentru a proteja gospodăriile românești și a evita șocurile de pe piața energiei.