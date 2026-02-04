Bolojan: Gazele pentru populație ies din plafonare. Prețul va fi administrat până în 2027

Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan: Pentru celelalte activităţi nu va mai exista plafon

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că România trebuie să facă pași pentru a elimina plafonarea administrativă a prețului la gaz, menținând însă protecția cetățenilor în perioada de tranziție.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm și cetățenii României. Fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri. Din 2027 vom avea noi resurse de gaze, ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului”, a explicat Bolojan.

Potrivit acestuia, anul 2027 ar fi mai potrivit pentru liberalizarea completă a pieței gazelor. Între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, consumatorii casnici vor beneficia de un preț administrat, care va rămâne stabil pe întreaga perioadă.

Premierul a mai spus că, pentru celelalte activităţi, nu va mai exista plafon. ”Pentru celelalte activităţi nu va mai exista plafon, dar aşa cum sunt datele de astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziţionează gaze la preţuri care sunt sub plafon.

În felul acesta protejăm populaţia, nu angajăm cheltuieli de la bugetul de stat şi eliminăm problemele care au apărut în anii trecuţi când schemele de plafonare au fost de aşa natură făcute, încât au permis unor furnizori, unor traderi, să deruleze operaţiuni care au însemnat creşterea preţului, iar statul a trebuit să plătească diferenţele de preţ. Şi astăzi mai avem restanţe de plăţi în această zonă”, a mai declarat Bolojan, la Palatul Victoria.