Escrocherie bine pusă la punct: Apel fals de la „ANAF”, conturi golite

O femeie de afaceri din Alba Iulia a rămas fără 300.000 de euro după ce a căzut victima unor escroci care s-au dat drept reprezentanți ANAF și i-au accesat conturile societății.

O femeie de afaceri din Alba Iulia a rămas fără 300.000 de euro, după ce a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Incidentul a avut loc pe 5 martie 2026, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

Femeia, în vârstă de 41 de ani, a fost convinsă că societatea pe care o administrează avea de recuperat o sumă achitată la sfârșitul anului 2025. Falsul reprezentant al ANAF i-a cerut, printr-o aplicație, să-i ofere acces la telefonul mobil și laptop.

“Ulterior, răufăcătorii ar fi procedat la efectuarea unor operaţiuni financiare, în valoare totală de 1,6 milioane de lei, din contul societăţii pe care femeia o administrează”, a transmis, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

IPJ Alba a precizat că în acest caz sunt derulate cercetări de polițiștii de investigații criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Sunt investigate infracțiunile de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune.

IPJ Alba atrage atenția că ANAF nu solicită plăți urgente prin telefon sau mesaje. Persoanele contactate trebuie să verifice informațiile doar prin canalele oficiale.

„Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și verificați informațiile doar prin canalele oficiale! Dacă ați fost contactat sau ați suferit un prejudiciu, anunțați-ne imediat”, transmite Poliția.

Răufăcătorii folosesc tot mai des identitatea instituțiilor publice și a băncilor pentru a înșela victimele și a obține sume mari de bani din conturile acestora.

Cazul recent amintește de un alt incident semnalat de IPJ Alba în urmă cu câteva zile. O femeie de 44 de ani din Alba Iulia a fost păcălită de persoane necunoscute, care s-au dat drept reprezentanți ai ANAF și ai unei bănci. Sub pretextul că societatea acesteia avea de recuperat o sumă achitată la sfârșitul anului trecut, victima a efectuat mai multe viramente în conturile indicate de escroci, pierzând peste 100.000 de euro.

„Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unități bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentantul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat pașii indicați de acesta și a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro”, a transmis IPJ Alba printr-un comunicat remis AGERPRES.

În urma acțiunilor investigative, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reușit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute.