Rusia ar fi furnizat informații Iranului despre pozițiile bazelor militare ale SUA în Orientul Mijlociu, susțin oficiali americani

Oficiali americani susțin că Rusia a transmis Iranului informații despre pozițiile forțelor militare ale SUA în Orientul Mijlociu. Printre datele partajate se află locațiile navelor de război și aeronavelor americane, relatează The Washington Post.

Autoritățile de la Washington susțin că Rusia oferă Iranului informații de intelligence care permit ajustarea atacurilor împotriva forțelor americane desfășurate în Orientul Mijlociu. Potrivit a trei oficiali familiarizați cu datele, materialele transmise includ pozițiile unor nave de război și aeronave ale Statelor Unite.

Declarațiile surselor, care au cerut să rămână anonime din cauza sensibilității subiectului, marchează prima indicare publică că un rival major al Washingtonului este implicat, chiar dacă indirect, în conflictul regional.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze informațiile privind ajutorul Rusiei pentru Iran. Oficialul a reiterat apelul Moscovei pentru oprirea luptelor, denumind conflictul un „act neprovocat de agresiune armată”.

Rămâne neclar cât de extins este sprijinul rusesc. Potrivit oficialilor americani, capacitatea proprie a Iranului de a localiza forțele americane s ar fi diminuat în primele zile ale ostilităților.

Atacurile iraniene au ucis șase militari americani și au rănit alți membri ai forțelor armate, în urma unui atac cu drone în Kuwait. Iranul a lansat mii de drone și sute de rachete asupra bazelor militare americane, ambasadelor și unor ținte civile.

În replică, forțele coordonate ale SUA și ale Israelului au lovit peste 2.000 de obiective iraniene, inclusiv situri de rachete balistice, active navale și conducerea de vârf a Iranului.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe a declarat că „regimul iranian este absolut zdrobit”, fără a face referire la presupusul sprijin rusesc „Retalierea balistică a scăzut în fiecare zi, marina lor este distrusă, capacitatea de producție este demolată, iar proxy urile abia opun rezistență”, a spus Anna Kelly.

Atât CIA, cât și Pentagonul au refuzat să comenteze informațiile despre cooperarea ruso iraniană.

Întrebat despre mesajul său către Rusia și China, secretarul apărării, Pete Hegseth, a spus că nu are unul definit și că „nu sunt chiar un factor aici”. Oficialii citați au precizat că, în contrast cu Rusia, China nu pare să ofere sprijin militar direct Iranului, în ciuda legăturilor apropiate dintre Beijing și Teheran.

Ambasada Chinei la Washington a emis o declarație în care îndeamnă la încetarea imediată a conflictului și menționează angajamentul diplomatic al Beijingului.

Analiști militari notează că atacurile iraniene par să fi vizat cu precizie infrastructuri critice, precum radarul și centre de comandă. „Iranul efectuează lovituri foarte precise asupra radarelor de avertizare timpurie sau celor over the horizon”, a spus Dara Massicot, expert în armata rusă.

Iranul nu dispune de un număr semnificativ de sateliți militari, astfel tehnologia de observație oferită de Rusia, cu capacitățile sale spațiale avansate, ar fi deosebit de valoroasă.

Nicole Grajewski, specialistă în cooperarea dintre Iran și Rusia, a observat un grad ridicat de sofisticare în loviturile recente ale Iranului și o capacitate de a penetra apărarea aeriană care pare îmbunătățită față de conflictul anterior cu Israelul.

Sprijinul rusesc pentru Iran reconfigurează modul în care se desfășoară implicarea actorilor globali în această confruntare. În timpul războiului din Ucraina, Iran, China și Coreea de Nord au furnizat Rusiei diverse forme de ajutor. În schimb, Statele Unite au dat Ucrainei echipamente și informații militare pentru a-i îmbunătăți capacitatea de a riposta împotriva forțelor ruse.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat recent că administrația Trump a cerut ajutor Ucrainei pentru a face față amenințării dronelor iraniene, iar Ucraina ar fi trimis „specialiști” ca răspuns.

Relația dintre Moscova și Teheran include și transferul de tehnologie pentru producerea de drone, folosite pe scară largă în războiul din Ucraina. Oficialii americani cred că Rusia vede, în conflictul actual, avantaje strategice, precum o posibilă creștere a veniturilor din petrol și o dislocare a atenției Washingtonului și a Europei de la Ucraina.

Cu toate acestea, experții afirmă că Moscova continuă să considere războiul din Ucraina ca prioritatea principală și evită implicarea directă în conflictul regional.