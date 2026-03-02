Rusia și-a exprimat poziția în războiul care a cuprins Orientul Mijlociu

Kremlinul a respins, luni, posibilitatea ca grupul BRICS, din care fac parte state precum Rusia și China, să acorde sprijin militar Teheranului în conflictul cu Statele Unite și Israel. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă în timpul unei agresiuni militare”, a afirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit biroului APA din Moscova.

Dmitri Peskov a declarat că Moscova urmărește evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, izbucnit sâmbătă, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului.

„Rusia și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că, în ciuda rapoartelor privind progresul negocierilor dintre SUA și Iran, situația a escaladat în mod evident până la nivelul unei agresiuni”, a afirmat Peskov.

El a adăugat că Rusia continuă să mențină contactul cu liderii țărilor afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv cu statele din Golf.

Oficialul de la Kremlin a subliniat că, în prezent, nu există contacte cu țările BRICS în ceea ce privește Iranul și a menționat că apartenența la organizație nu implică obligații de asistență reciprocă în caz de agresiune. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă în timpul unei agresiuni militare”, a spus Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că președintele Vladimir Putin va purta astăzi o conversație telefonică cu privire la situația din Iran.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul său chinez, Wang Yi, au condamnat duminică atacurile masive lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

„Astfel de acte de agresiune încalcă grav dreptul internațional şi principiile fundamentale ale Cartei Naţiunilor Unite şi destabilizează situaţia în întreaga regiune”, ar fi afirmat cei doi miniștri de externe în timpul unei convorbiri telefonice.

De asemenea, Serghei Lavrov şi Wang Yi au criticat politicile „destinate să răstoarne autorităţile alese în mod legitim ale unor state suverane”.