International

Rusia și-a exprimat poziția în războiul care a cuprins Orientul Mijlociu

Comentează știrea
Rusia și-a exprimat poziția în războiul care a cuprins Orientul MijlociuUraniu Iran / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Kremlinul a respins, luni, posibilitatea ca grupul BRICS, din care fac parte state precum Rusia și China, să acorde sprijin militar Teheranului în conflictul cu Statele Unite și Israel. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă în timpul unei agresiuni militare”, a afirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit biroului APA din Moscova.

Moscova urmărește evoluția conflictului din Orientul Mijlociu

Dmitri Peskov a declarat că Moscova urmărește evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, izbucnit sâmbătă, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului.

„Rusia și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că, în ciuda rapoartelor privind progresul negocierilor dintre SUA și Iran, situația a escaladat în mod evident până la nivelul unei agresiuni”, a afirmat Peskov.

El a adăugat că Rusia continuă să mențină contactul cu liderii țărilor afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv cu statele din Golf.

Scumpirea petrolului pune presiune pe portofelele românilor. Prețurile alimentelor vor exploda
Scumpirea petrolului pune presiune pe portofelele românilor. Prețurile alimentelor vor exploda
Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran
Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran
Dmitri Peskov

Dmitri Peskov. Sursa foto: Administratia Prezidentiala

Kremlinul susține că BRICS nu are obligații de asistență reciprocă

Oficialul de la Kremlin a subliniat că, în prezent, nu există contacte cu țările BRICS în ceea ce privește Iranul și a menționat că apartenența la organizație nu implică obligații de asistență reciprocă în caz de agresiune. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă în timpul unei agresiuni militare”, a spus Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că președintele Vladimir Putin va purta astăzi o conversație telefonică cu privire la situația din Iran.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Lavrov și Wang Yi au criticat atacurile asupra Iranului

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul său chinez, Wang Yi, au condamnat duminică atacurile masive lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

„Astfel de acte de agresiune încalcă grav dreptul internațional şi principiile fundamentale ale Cartei Naţiunilor Unite şi destabilizează situaţia în întreaga regiune”, ar fi afirmat cei doi miniștri de externe în timpul unei convorbiri telefonice.

De asemenea, Serghei Lavrov şi Wang Yi au criticat politicile „destinate să răstoarne autorităţile alese în mod legitim ale unor state suverane”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:51 - Cel mai violent deținut din arestul Poliției Capitalei a bătut 14 oameni. A fost luptător în Legiunea străină
16:44 - Benzina și motorina, pe val de scumpiri. Efectele conflictului din Orientul Mijlociu ajung și în Republica Moldova
16:30 - Scumpirea petrolului pune presiune pe portofelele românilor. Prețurile alimentelor vor exploda
16:21 - Rusia și-a exprimat poziția în războiul care a cuprins Orientul Mijlociu
16:16 - Câte adăposturi de protecție civilă există, în prezent, în România
15:57 - Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran

HAI România!

Adrian Severin, despre marea greșeală de strategie, care va afecta Iranul. Totul se schimbă radical
Adrian Severin, despre marea greșeală de strategie, care va afecta Iranul. Totul se schimbă radical
Cultura română pe timp de pace și război
Cultura română pe timp de pace și război
Adrian Severin, despre o mare problemă de înțelegere a Iranului: „Domnul Trump nu cunoaște realitățile din zonă”
Adrian Severin, despre o mare problemă de înțelegere a Iranului: „Domnul Trump nu cunoaște realitățile din zonă”

Proiecte speciale