Atac armat în Statele Unite. Două persoane au murit și 14 sunt rănite. FBI s-a alăturat anchetei

Atac armat în Statele Unite. Două persoane au murit și 14 sunt rănite. FBI s-a alăturat anchetei
Un atac armat produs duminică dimineață în centrul orașului Austin, statul Texas, s-a soldat cu doi morți și 14 persoane rănite. Incidentul a avut loc în jurul orei 2:00, într-o zonă de divertisment foarte frecventată. Suspectul a fost împușcat mortal de polițiști.

Focuri de armă într-o zonă aglomerată din SUA

Incidentul s-a produs în cartierul de divertisment din centrul orașului, într-un moment în care barurile își închideau porțile. Poliția a fost alertată prin apeluri care semnalau prezența unui bărbat înarmat ce trăgea cu arma în apropiere de Buford’s Backyard Beer Garden, situat la intersecția străzilor West Sixth și Rio Grande.

Forțele de ordine au intervenit rapid la fața locului, unde s-au confruntat cu suspectul. Șefa poliției din Austin, Lisa Davis, a oferit primele detalii despre intervenție.

„Ofițerii s-au deplasat imediat și s-au confruntat cu individul înarmat”, a declarat șefa poliției, Lisa Davis. „Trei dintre ofițerii noștri au ripostat, ucigând suspectul.”

În urma atacului, 14 persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare critică. Autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor și nu au oferit informații suplimentare despre acestea.

Atac armat Austin

Atac armat Austin

FBI s-a alăturat investigației

Divizia FBI din San Antonio a confirmat că participă la anchetă, însă fără a furniza detalii despre natura implicării sau despre posibilele motive ale atacului.

Șefa poliției a subliniat gravitatea situației și complexitatea investigației.

„Este un incident tragic, tragic”, a spus șefa poliției Davis. „Va fi nevoie de câteva ore pentru a procesa scena.”

Ancheta este în desfășurare, iar poliția din Austin nu a comunicat deocamdată informații despre mobilul atacului.

Zonele de divertisment din SUA beneficiază în weekend de paramedici dedicați

Zona de divertisment din Austin beneficiază în weekend de paramedici dedicați, care lucrează în coordonare cu Departamentul de Poliție. Potrivit autorităților, reacția rapidă a echipelor de intervenție a fost esențială în acordarea primului ajutor victimelor.

Primarul orașului, Kirk Watson, a transmis un mesaj public după tragedie.

„Suntem alături de victime”, a declarat primarul Kirk Watson. „Vreau să le mulțumesc ofițerilor care au ajuns atât de repede. Cu siguranță au salvat vieți.”

Investigația continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs atacul armat din centrul orașului Austin.

