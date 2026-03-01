Crimă rezolvată incredibil după 30 de ani. Un deținut, acuzat de răpirea și uciderea unei fetițe din Kentucky

La aproape trei decenii de la dispariția unei fetițe de șapte ani din statul american Kentucky, autoritățile federale au anunțat punerea sub acuzare a unui bărbat aflat deja în detenție, în urma unor noi teste ADN. Cazul, care a marcat comunitatea locală din 1996, a fost redeschis pe baza progreselor recente în domeniul științei criminalistice, potrivit Fox News.

Morgan Jade Violi a fost răpită pe 24 iulie 1996, în timp ce se juca în fața blocului în care locuia, în Bowling Green, Kentucky. Potrivit autorităților, ancheta a rămas fără un suspect identificat timp de 30 de ani, până când analizele ADN efectuate recent au dus la identificarea lui Robert Scott Froberg.

Robert Scott Froberg, încarcerat în sistemul penitenciar din Alabama, a fost pus sub acuzare joi pentru răpire soldată cu deces, a declarat procurorul federal pentru Districtul de Vest al statului Kentucky, Kyle G. Bumgarner, în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri.

„Răpirea și uciderea lui Morgan au schimbat viața familiei sale pentru totdeauna”, a afirmat Bumgarner. Acesta a adăugat că „Familia lui Morgan a rămas cu întrebări fără răspuns..”

Procurorul a subliniat că dispariția fetiței a avut un impact profund și asupra comunității locale.

„Ne amintim când a fost răpită, ne amintim de revărsarea de sprijin, dar ne amintim și de frică”, a spus Bumgarner, originar din Bowling Green.

El a precizat că oamenii din zona copiilor aminteau teama reușită la aceea pentru siguranța propriilor lor.

La momentul răpirii, martorii au declarat că fetița a fost luată de un bărbat în jur de 20 de ani, care conducea o dubă de culoare burgundă. Vehiculul, furat din Ohio cu câteva zile înainte, a fost găsit abandonat la o stație pentru camioane din Tennessee.

Potrivit autorităților, probele colectate din dubă au avut un rol esențial în anchetă. „„O fibră găsită în părul lui Morgan a fost testată la scurt timp de laboratorul criminalistic al FBI” după ce trupul a fost descoperit, a declarat Bumgarner, precizând că fibra era compatibilă cu materialele din interiorul vehiculului.

Cu toate acestea, „suspectul a rămas neidentificat timp de mulți, mulți ani”, a adăugat procurorul.

Anul acesta, pe fondul progreselor tehnologice în testarea ADN, FBI a trimis un fir de păr pentru analize suplimentare. Profilul genetic obținut a fost asociat cu Robert Scott Froberg.

Conform informațiilor prezentate de anchetatori, Froberg evadase din sistemul penitenciar din Alabama în aprilie 1996, cu câteva luni înainte de răpire.

Ulterior, el ar fi fost semnalat în Pennsylvania, unde a discutat cu un băiat de 7 ani în timp ce se ascundea într-o casă din copac. Copilul și-a anunțat părinții, iar poliția l-a arestat.

La o săptămână înainte ca duba să fie furată din Ohio, Froberg ar fi evadat dintr-un arest din Pennsylvania. Vehiculul a fost sustras la mai puțin de un kilometru de locuința părinților săi.

Potrivit procurorului, confruntat cu probele ADN în penitenciarul din Alabama, Froberg ar fi recunoscut că a luat-o pe Morgan Violi după ce a furat duba.

„În tot acest timp, Morgan s-a luptat, a țipat, a rezistat. Morgan era o luptătoare.”, a declarat Bumgarner. De asemenea, el a precizat că suspectul a admis că a oprit într-o zonă împădurită din Tennessee, unde „i-a acoperit gura cu mâna și, în cele din urmă, i-a provocat moartea.”

Trupul copilului a fost abandonat în pădure.

Robert Scott Froberg a fost arestat la o lună după uciderea fetiței pentru evadarea din închisoarea din Alabama, unde a rămas în detenție până în prezent.

În cazul în care va fi găsit vinovat pentru acuzația de răpire soldată cu deces, acesta riscă închisoare pe viață sau pedeapsa capitală, potrivit declarațiilor procurorului federal.

Bumgarner a mai afirmat că, de-a lungul anilor, comunitatea a trăit cu temerea că autorul ar putea trăi „liniștit” printre ei și că „unul dintre copiii noștri ar putea fi următorul.”

Referindu-se la familia victimei, procurorul a spus: „Au așteptat mult prea mult răspunsuri.”