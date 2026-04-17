Opt minori, anchetați într-un caz de agresiune sexuală în Germania. Suspecții sunt de mai multe naționalități

Autoritățile germane investighează o presupusă agresiune sexuală asupra a două fete minore în orașul Fürstenwalde, landul Brandenburg, cazul fiind în plină desfășurare și fără arestări până în acest moment, pe fondul unor incertitudini privind desfășurarea exactă a faptelor, potrivit publicației European Conservative.

Parchetul din Frankfurt (Oder) a anunțat pe 15 aprilie că anchetatorii au identificat opt suspecți minori despre care se presupune că ar fi implicați în incidentul petrecut pe 8 aprilie, în parcul central al orașului.

Potrivit procurorului Ingo Kechichian, investigația privind posibilele fapte de abuz sexual este „în curs și intensă”, însă nu există, în acest stadiu, o suspiciune suficient de solidă pentru a justifica arestări imediate.

„Rolurile exacte și succesiunea evenimentelor sunt încă în curs de stabilire”, a precizat oficialul, subliniind complexitatea cazului și necesitatea clarificării detaliate a circumstanțelor.

Suspecții, descriși de autorități ca fiind cetățeni germani, sirieni și ruși, erau cunoscuți victimelor, ceea ce adaugă un element suplimentar de complexitate anchetei.

Procurorii au confirmat că au fost confiscate mai multe telefoane mobile, iar în prezent se desfășoară analize criminalistice asupra datelor digitale.

În paralel, anchetatorii colectează și evaluează declarațiile martorilor pentru a reconstrui cât mai fidel evenimentele din seara incidentului.

Procedurile urmează standardele stabilite de instituțiile judiciare germane, inclusiv cele privind protecția minorilor implicați în astfel de cazuri.

Cazul a reaprins îngrijorările legate de siguranța în spațiile publice din Fürstenwalde. Presa locală a relatat că un incident similar, implicând o adolescentă de 15 ani, a avut loc în același parc în anul precedent, ceea ce ridică semne de întrebare privind măsurile de prevenție și securitate.

Ancheta rămâne în desfășurare, iar autoritățile germane evită concluziile premature până la clarificarea tuturor probelor. Cazul evidențiază atât complexitatea investigațiilor care implică minori, cât și presiunea publică pentru asigurarea siguranței în spațiile urbane.