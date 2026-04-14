Doi români au fost reținuți pentru omor și trei minori sunt investigați după crima de la Massa, Italia

Cinci persoane au fost identificate în cazul uciderii lui Giacomo Bongiorni la Massa, Italia. Doi tineri, ambii români, au fost reținuți pentru omor, iar trei minori sunt investigați. Ancheta continua, relatează rainews.it.

Autoritățile italiene au identificat cinci persoane în ancheta privind moartea lui Giacomo Bongiorni, un bărbat de 47 de ani decedat în urma unei agresiuni produse în centrul orașului Massa. Doi dintre suspecți, majori, au fost plasați în arest preventiv, fiind acuzați de „participare la omor cu intenție”. Alte trei persoane sunt minori, iar situația lor este analizată de Parchetul pentru minori din Genova.

Anunțul a fost făcut de procurorul din Massa, Piero Capizzoto, în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a spus că, în acest moment, nu există indicii privind implicarea altor persoane majore în acest caz.

Cei doi suspecți majori sunt Ionut Alexandru Miron, în vârstă de 23 de ani, și Eduard Alin Carutasu, de 19 ani, ambii cetățeni români. Ei au fost deja audiați de magistratul de serviciu, iar în zilele următoare vor avea loc audierile în fața judecătorului pentru măsuri preventive.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit articole vestimentare care ar fi fost purtate în timpul agresiunii și care apar în imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Potrivit reconstituirii preliminare, incidentul s-a produs după miezul nopții, când un grup de aproximativ zece tineri, dintre care unii ar fi fost în stare de ebrietate, a ajuns în piața centrală a orașului și a început să arunce cu sticle și pahare în vitrina unui magazin.

Cumnatul victimei le-a cerut să înceteze, moment în care situația a degenerat. Grupul ar fi devenit violent, iar conflictul s-a transformat rapid într-o agresiune.

Giacomo Bongiorni a intervenit pentru a-și apăra ruda. În timpul altercației, acesta a fost lovit și a căzut la pământ, lovindu-se la cap. Ulterior, bărbatul a intrat în stop cardiac, care s-a dovedit fatal.

Cumnatul său a fost transportat la spital cu mai multe fracturi, în timp ce fiul victimei nu a suferit răni.

Anchetatorii analizează în prezent imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, considerate esențiale pentru stabilirea exactă a responsabilităților.

„Se observă din imagini că, după ce a căzut la pământ, acțiunea violentă împotriva lui a continuat”, a declarat colonelul Alessandro Dominici, comandantul provincial al carabinierilor din Massa Carrara.

Acesta a mai spus că cei doi suspecți majori aveau „antecedente în evidențele poliției, dar nu de o gravitate semnificativă și nu legate direct de acest tip de faptă”.

Procurorii au anunțat că ancheta este în desfășurare și vizează o reconstrucție completă a evenimentelor. Un rol important îl va avea raportul medico-legal, care urmează să fie realizat în zilele următoare.

Rezultatele autopsiei sunt așteptate pentru a stabili cu exactitate cauza morții și pentru a clarifica dacă loviturile primite sau impactul cu solul au fost decisive.