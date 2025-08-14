Social Bătaie între doi sportivi în Bacău. Unul dintre tineri a fost transportat la spital







Un campion la box de 16 ani a luat la bătaie, pe o stradă din Bacău, un alt sportiv, care a ajuns la spital. Tatăl victimei a afirmat că a depus plângere la poliție.

Luni noapte, pe o stradă din Bacău, în fața unei săli de jocuri, a avut loc o altercație violentă între doi sportivi de 16 ani. Bogdan Nasim Sava, luptător de kickboxing, a fost lovit de Renato Nica, medaliat cu bronz la Europenele de box din 2023 și campion național și balcanic.

Nica l-a doborât cu două lovituri puternice, apoi l-a lovit și cu piciorul după ce acesta a căzut la pământ. Sava a ajuns la spital, iar tatăl său a declarat că urma să fie operat.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea”, a spus tatăl victimei, Bogdan Nasim Sava.

Relu Auraș, antrenorul campionului la box reclamat la poliție, s-a declarat revoltat de comportamentul elevului său. El a afirmat că, în momentul incidentului, sportivul se afla în perioada de cantonament. Auraș a explicat că sportivii sunt liberi între orele 19:00 și 22:00, iar în acest interval nu pot fi controlați permanent.

„A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a declarat Auraș, pentru Ziarul de Bacău.

Deși antrenorul afirmă că Nica se afla în cantonament la ora 22:00, imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale sălii de jocuri din Bacău indică faptul că agresiunea a avut loc în jurul orei 00:30.

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău a anunțat că, în urma plângerii depuse, a fost deschis un dosar penal în acest caz.